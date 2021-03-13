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Esnaf, destek başvurusuna 'kek tarifi', 'laboratuvar sonucu' yükleyince yararlanamadı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bazı esnafın destek talebi, istenilen belgeler yerine sisteme "kek tarifi", "hastane laboratuvar sonucu"nu yüklemesi nedeniyle reddedildi.
 13 Mart 2021 10:55
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Esnaf, destek başvurusuna 'kek tarifi', 'laboratuvar sonucu' yükleyince yararlanamadı

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine, salgın döneminde Cumhurbaşkanlığı kararıyla esnafa Ocak, Şubat ve Mart 2021 olmak üzere üç ay süreyle toplamda 3 bin lira gelir kaybı desteği ve büyük şehirlerde aylık 750 lira bunun dışında kalan illerde ise 500 lira üç ay süreyle kira desteği verildiğini söyledi.

Altun, gelir kaybı desteği işlemlerinin genel müdürlüklerince, kira desteklerinin ise ticaret müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Ticaret Bakanlığının salgından etkilenen esnaf gruplarını belirleyerek bunları duyurduğunu belirten Altun, "Koronavirüsten etkilenen meslek gruplarının NACE kodları var, bu kodlara uyum sağlayan esnaf 31 Mart tarihine kadar müracaat edebilirler." dedi.

Bakanlığın tüm illere desteklerle ilgili bilgi gönderdiğini anlatan Altun, esnafın başvurusunu e-Devlet üzerinden yaptığını aktardı.

Altun, esnafların kira sözleşmesini sisteme doğru yüklemesi gerektiğini söyleyerek, "Birde 2020 yılının herhangi bir ayına ait kiranın kiralayana ödendiğine dair belgenin sisteme yüklenmesi gerekiyor." dedi.

- "Sisteme kira sözleşmesi yerine çocuk oyunu videosu yüklemiş"

Esnafın yüzde 90'ı kira desteği alamadığı, başvurularının reddedildiği yönünde haberler çıktığını, bazı esnafların da destekten yararlanamadıkları yönünde açıklamaları olduğunu dile getiren Altun, Ticaret Müdürlüğü olarak sisteme yüklenen belgelerin ekiplerince tek tek kontrol edildiğini aktardı.

Altun, "Sisteme kira sözleşmesi yerine çocuk oyunu videosu yüklemiş, dekont yerine telefonunun ekran görüntüsünü yükleyenler, hastane laboratuvar sonucunu, kek tarifi, tost resmi veya kredi kartı detayını yükleyenler var, bunları daha da çoğaltabiliriz." sözlerine yer verdi.

Altun, "2020 yılına ait kira dekontunu koyunuz" açıklamasına rağmen bir esnafın 6 defa 2021 yılına ait kira ödeme belgesini yüklemesi nedeniyle başvurusunun reddedildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı
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