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Bursa-Ankara karayolunda katliam gibi kaza: 4 ölü, 20 yaralı
Tır, otobüs ve otomobillerin karıştığı kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
|13 Mart 2021 10:59
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Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.
Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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