1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat ettiği haberini duyurdu
 13 Mart 2021 11:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenazesi, yarın Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti.

Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
55 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı
13 Mart 2021 13:37		 Annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajları
13 Mart 2021 13:13
'Belediyelerimizi kendi bölgelerinde yeni döneme hazırlıyoruz'
13 Mart 2021 12:15		 Altun, Kılıçdaroğlu'nun 'Ekonomi Reformlarında işsizlik yok' eleştirisine yanıt verdi
13 Mart 2021 10:45
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 80 zam teklifi reddedildi
13 Mart 2021 10:25		 İYİ Parti'den baraj için % 5 önerisi
13 Mart 2021 08:53
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
13 Mart 2021 08:27		 50 bin çoban açığına Afgan çözümü
13 Mart 2021 08:05
Dış politikada bahar havası
13 Mart 2021 07:20		 Romanlar için farkındalık yılı
13 Mart 2021 06:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:07 - Spor Bakanı Kasapoğlu: 1 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik14:06 - Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı13:50 - Akrep zehrinin litresi 10 milyon dolar13:50 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı13:37 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı13:32 - Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi
13:22 - 2 öğrenciyi öldüren zanlının eşi ve çocuğu güvenlik gerekçesiyle başka eve götürüldü13:13 - Annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajları13:07 - Külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştiren 11 şüpheli tutuklandı13:01 - Kayseri'de otomobille midibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı13:00 - Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı12:58 - İddiayı kazanan öğrenci, Galatasaraylı öğretmenine Trabzonspor forması giydirdi
12:50 - 4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım12:42 - Hatay'da çalıştığı kurumun akaryakıtını çalarken yakalanan güvenlik görevlisi tutuklandı12:29 - Usta oyuncu Levent Niş hayatını kaybetti12:15 - 'Belediyelerimizi kendi bölgelerinde yeni döneme hazırlıyoruz'11:59 - Nihat Hatipoğlu: Ramazan geliyor hakkımda algı yapıyorlar
11:55 - Uyku apnesi görülme sıklığı salgın döneminde arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım
Eşinin maaş kartını vermeyen kocaya mahkeme 'ekonomik şiddet' dedi
Nihat Hatipoğlu: Ramazan geliyor hakkımda algı yapıyorlar
Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi
FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saçını boyatan erkek 5
kız çocuğunun erkek çocuğundan değersiz görülmesi 1
copy paste değil alın teri 2
dut 4
dört kollu 2
kağıt 2
zehir zemberek 2
can sıkıntısı 1
orkide 1
yoksulluk prodüksiyonu 1
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam