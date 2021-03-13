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Mali müşavirler 'Ekonomi Reform Paketi'ni olumlu karşıladı

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu:- "7 gün 24 saat hizmet verebilen 'Türkiye Dijital Vergi Dairesi' uygulamasının hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. Bir nevi 'Türkiye Vergi Dairesi'ne geçilmesine yönelik olarak gördüğümüz bu hedefle vergi daireleri arasındaki uygulama farklılıkları ortadan kalkacak, yapılacak zaman ve parasal tasarruflar sonucu vergiye uyum maliyetleri azalacak"-
 13 Mart 2021 11:15
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Mali müşavirler 'Ekonomi Reform Paketi'ni olumlu karşıladı

- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan vergisel düzenlemeleri olumlu bulduklarını belirterek, "7 gün 24 saat hizmet verebilen 'Türkiye Dijital Vergi Dairesi' uygulamasının hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. Bir nevi 'Türkiye Vergi Dairesi'ne geçilmesine yönelik olduğunu gördüğümüz bu hedefle vergi daireleri arasındaki uygulama farklılıkları ortadan kalkacak, yapılacak zaman ve parasal tasarruflar sonucu vergiye uyum maliyetleri azalacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi ile vergi alanında çeşitli düzenlemeler öngörülüyor.

Kartaloğlu, AA muhabirine, reformun "Kamu Maliyesi" başlıklı bölümünde, güven ve istikrara dayalı mali disiplinin temel öncelik olduğunu ve risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısının oluşturulmasına yönelik hedeflerin belirlendiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının oluşturduğu yeni ekonomik ortamın, ülkeler için güçlü kamu maliyesi gereksinimlerini artırdığına işaret eden Kartaloğlu, "Dünya çapında tüm ülkeler yavaşlayan ekonomik aktivitelerin canlandırılması için maliye politikası araçlarını devreye almıştır ancak tam da bu noktada bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bütçe ve cari açık diye adlandırdığımız ikiz açık tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda açıklanan reformların olası bu tehlikeye karşı önlem alınmasına yönelik olduğunu belirtmek isteriz." diye konuştu.

Kartaloğlu, paketle vergisel düzenlemelerin sadeleştirilmesi, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği sağlamaya yönelik reform adımlarının hayata geçirilmesinin hedeflendiğine dikkati çekerek, küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanması ve basit usulde vergilendirilen esnafın beyan yükümlülüğünün kaldırılmasıyla, 1998 yılından önce uygulanan sisteme dönüleceğini bildirdi. Basit usule tabi mükelleflerin tamamının vergiden muaf hale getirilmesinin kayıt dışılığı artırabileceği uyarısında bulunan Kartaloğlu, "Bu uygulamanın, belge düzeni bakımından olumsuz etki doğurmaması için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bu amaçla kayıt, defter ve belge düzeni gibi yükümlülükleri sağlayıcı adımların atılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını çok önemsiyoruz"

Vergi Usul Kanunu'nun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenmesine yönelik çalışmaların reform ajandasının en önemli başlıklarından biri olduğunu düşündüklerini vurgulayan Kartaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sahip olduğu teknolojik altyapı ve birikimi nedeniyle dünyanın önde gelen idarelerinden birisidir. Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef gruplarının kademeli olarak artırılarak kayıtlı ekonominin yaygınlaştırılmasına yönelik adımların atılmasını bekliyoruz. Halihazırda ülkemizin tek uçtan uca elektronik uygulaması olan İnteraktif Vergi Dairesi sayesinde mükellefler neredeyse vergi dairesine gitmeyi unuttular. Aslında tüm vergi dairelerinin birleştirilerek tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat hizmet verebilen 'Türkiye Dijital Vergi Dairesi' uygulamasının hayata geçirilmesini meslek mensupları olarak çok önemsiyoruz. Bir nevi 'Türkiye Vergi Dairesi'ne geçilmesine yönelik olduğunu gördüğümüz bu hedefle vergi daireleri arasındaki uygulama farklılıklarının ortadan kalkacağı ve yapılacak zaman ve parasal tasarruflar sonucu vergiye uyum maliyetlerinin azalacağı kanaatindeyiz. Kamu alacaklarının tahsili konusunda yaşanan çok başlılığın ortadan kaldırılarak etkin tahsilat altyapısına sahip GİB'in bu alandaki tek yetkili idare olmasına yönelik çalışmaların en önemli kurumsal reform adımlarından biri olacağına inanmaktayız."

- "Doğrudan yabancı yatırımlar bakımından etkili olacak"

Kartaloğlu, pakette yer alan uluslararası yatırımcıları cezbedecek bir vergi sisteminin oluşturmasına yönelik adımların da önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının revize edilmesi, uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle 'karşılıklı anlaşma yöntemi' kullanılmasına ağırlık verilmesi, özellikle yabancı menşeli mükelleflerin vergisel öngörülebilirliğini artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yaygınlaştırılması gibi çalışmaları önemsiyor ve destekliyoruz. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının, özellikle kendisine yatırım yapacak ülke arayan sermayeyi Türkiye'ye kazandırabilecek ancak ülkemiz kaynaklarının yurt dışına kaçmasını da engelleyecek nitelikte bir revizyona tabi tutulması, özellikle doğrudan yabancı yatırımlar bakımından etkili olacaktır."

Denetimde adaleti, şeffaflığı, hızı sağlayacak nitelikteki "Dijital Vergi Denetimi Sistemi'nin geliştirilmesi, inceleme sürelerinin kısaltılması ve haksız rekabetin önlenmesini sağlayan denetim modellerinin hayata geçirilmesi" gibi başlıkların da ivedi olarak ele alınması gerektiğini anlatan Kartaloğlu, "e-İnceleme etkin bir denetim yapısının kurulacak olması memnuniyet vericidir. Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm müessesesi olan 'uzlaşma'nın kapsamının genişletilecek olmasını da olumlu bir adım olarak karşılıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı
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