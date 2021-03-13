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Salgın sürecinde tablet bilgisayar satışları yüzde 113 arttı

GfK araştırma şirketinin verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl Kovid-19 salgınının etkisiyle bilgi teknolojileri ve ofis ürünleri satışları yüzde 83 artarak 1,4 milyar dolara yaklaşırken bir yılda 1 milyon 353 bin tablet bilgisayar satışı gerçekleşti- Dizüstü ve masaüstü bilgisayarların perakende satışları 2019'a kıyasla yüzde 65 artarak 983 bin adede yükseldi-
 13 Mart 2021 11:33
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Salgın sürecinde tablet bilgisayar satışları yüzde 113 arttı

- Türkiye'de ve dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evden çalışma ve uzaktan eğitimin öne çıkmasıyla, bilgisayarlar başta olmak üzere teknoloji ürünlerine talep arttı.

AA muhabirinin, GfK araştırma şirketi verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada bilgi teknolojileri sektörü en çok yatırım yapılan alanların başında geliyor.

2020 yılında Kovid-19 salgınına karşı alınan sosyal teması azaltma tedbirleri de teknolojiye talebin ve dolayısıyla bu sektörde satışların daha hızlı artmasına yol açtı. Salgın sebebiyle evde geçirilen sürenin ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda bilgi teknoloji ürünlerine talebin artması, dayanıklı tüketici elektroniği pazarındaki satışlara da artış olarak yansıdı.

Dünyada tüketici elektroniği pazarının büyüklüğü 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artarak 799 milyar dolara ulaştı.

Pazardaki satışlardan en yüksek payı yüzde 42,9 ile telekom sektörü alırken bunu yüzde 20 payla büyük beyaz eşya, yüzde 14,8 payla bilgi teknolojileri, yüzde 11,2 payla televizyon, yüzde 8,4 payla küçük ev aletleri satışları izledi.

Geçen yıl dünyada tüketici elektroniği pazarında salgına karşı alınan tedbirlerin satış tercihlerini büyük oranda etkilediği görüldü. 2020'de ciroların en çok arttığı gruplar yüzde 22,3 ile bilgi teknolojileri, yüzde 14 ile küçük ev aletleri satışları olurken fotoğraf makinesi satışları yüzde 18,5 kan kaybetti.

Dünya genelinde 2020'de 85 milyon bilgisayar, 44 milyon tablet bilgisayar, 169 milyon bilgisayar aksesuarı, 31 milyon yazıcı ve 228 milyon kartuş satıldı.

- Türkiye'de tüketici elektroniği satışları 12,6 milyar dolara çıktı

Türkiye'de de Kovid-19 salgınının getirdiği zorunluluklar doğrultusunda dijital dönüşümün hız kazanması teknoloji pazarındaki rakamlara yansıdı.

Geçen yıl yüzde 1,8 büyüyen Türkiye'de 1 milyon 353 bin tablet, 983 bin bilgisayar, 10,8 milyon cep telefonu, 2,6 milyon televizyon ve 7,6 milyon beyaz eşya satıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma, dijital ortamda uzaktan eğitim gibi uygulamaların devreye girmesiyle tüketici elektroniği pazarı yüzde 10,6 büyüyerek 12,6 milyar dolara yükseldi.

Bu pazardaki büyümeye en büyük katkıyı satışların 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 83 arttığı bilgi teknolojileri ve ofis ürünleri grubu yaptı. Bu grupta satışlar geçen yıl 1,4 milyar dolara ulaştı.

Evde kalan tüketicilerin tercihleri, telekom sektöründeki satışları yüzde 9,4, büyük beyaz eşya satışlarını yüzde 4,2, televizyon ve fotoğraf makineleri satışlarını da yüzde 3,3 artırdı.

- Bilgisayar satışları yüzde 65, tablet satışları yüzde 113 arttı

2019'da dizüstü ve masaüstü bilgisayarların perakende satışları 595 bin adet iken Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020'de yüzde 65'lik artışla 983 bine yükseldi.

Geçen yıl eğitimin büyük ölçüde dijital ortamda sürdürülmesi, tüketici satın alma davranışlarında bilgisayarların istekten çok ihtiyaca evrilmesine yol açtı. Uzaktan eğitim için en kullanışlı ürünler olan tabletlerin satışları 2020'de önceki yıla göre yüzde 113 artarak 1 milyon 353 bin adede çıktı.

Öte yandan bir senede 3,1 milyon bilgisayar aksesuarı (yüzde 14 artış), 314 bin yazıcı (yüzde 23 artış) satışının gerçekleşmesi de dikkati çekti.

Anadolu Ajansı
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