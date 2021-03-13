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PTT'nin hizmetiyle ikinci el araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor

PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında araçların muayene tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler 4 milyonu aşkın kişi tarafından sorgulandı- PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten:- "Vatandaşlarımız, PTT'nin bu hizmetinden faydalanarak ikinci el araç satışı sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebilirler"
 13 Mart 2021 11:35
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PTT'nin hizmetiyle ikinci el araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor

- PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten 4 milyonu aşkın kişi yararlandı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 2017 yılında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.

Protokol kapsamında PTT AŞ tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça rastlanılan kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi konusundaki mağduriyetler engellendi.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce, PTT AŞ ile paylaşılan verilere kurumun platformlarına plaka veya şasi numarası girilerek bakılabiliyor. Hizmet, araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlıyor.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine www.pttavm.com, HGS Mobil Uygulama, PTT Bank İnternet Bankacılığı ve PTT Bank Mobil Uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

- "İkinci el araç satışlarında mağduriyet yaşanıyor"

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, son zamanlarda ikinci el araç satışlarına ilişkin vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlerin basına yansıdığını belirterek, hem kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi hem de hasarlı araçların satışına ilişkin şikayetlerin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Geçen yıl 2,1 milyon kişinin sundukları hizmeti kullandığını ifade eden Gülten, "Vatandaşlarımız, şirketimizin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebilirler. Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebilirler." dedi.
Anadolu Ajansı
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