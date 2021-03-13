Nihat Hatipoğlu: Ramazan geliyor hakkımda algı yapıyorlar
|13 Mart 2021 11:59
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Nihat Hatipoğlu, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde bazı medya kuruluşlarında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olan ve aynı zamanda 4 fakültenin dekanlık görevini de yürüten Nihat Hatipoğlu'nun ekstra ücret aldığına dair haberler çıkmıştı.
Bu görevler için para almadığını söylen Hatipoğlu Ramazan yaklaştığı için hakkında algı yaratılmaya çalışıldığını ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı;
TEK KURUŞ ALMADIM HEPSİ ALGI YARATILMAK İÇİN
"Her fakülteye profesör atanıncaya kadar mevcut profesörleri dekanlıklara vekaleten atadık ki senato işlemleri yapabilsin. Bu metot yeni kurulan bütün üniversitelerde uygulanan resmi ve kanuni bir teamüldür. Bize mahsus bir iş değil
Bütün bunlar biliniyor olmasına rağmen koca koca insanların sanki gayri kanuni bir şey varmış gibi sabahtan bu yana saygısızca yazılarla tepinip durmalarının sebebini anlamakta zorlanıyorum. Bu vekaletler bize ekstra yük ve sorumluluk getirmiştir. Bir kuruş ücret veya maaş ödenmemiştir! Anlamadığınız bu işin neresinde. Tabii Ramazan geliyor. İllaki algı lazım"
Varmış gibi sabahtan bu yana saygısızca yazılarla tepinip durmalarının sebebini anlamakta zorlanıyorum. Bu vekaletler bize ekstra yük ve sorumluluk getirmiştir. Bir kuruş ücret veya maaş ödenmemiştir! Anlamadığınız bu işin neresinde.Tabi Ramazan geliyor. İllaki algı lazım🙁Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) March 12, 2021
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