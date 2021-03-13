Usta oyuncu Levent Niş hayatını kaybetti
Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş, hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Niş'in vefatı sevenlerini yasa boğdu
|13 Mart 2021 12:29
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Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş, vefat etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Nişin vefatını üzüntüyle öğrendik.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 13, 2021
Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/Gcvd7rqKPn
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