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Usta oyuncu Levent Niş hayatını kaybetti

Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş, hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Niş'in vefatı sevenlerini yasa boğdu
 13 Mart 2021 12:29
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Usta oyuncu Levent Niş hayatını kaybetti

Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş, vefat etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Memurlar.Net
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