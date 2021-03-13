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Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs salgınının dünyayı bekleyen en kötü salgın olmadığını söyleyen Şahin, gelecekte daha yıkıcı pandemilere karşı tüm dünyayı üç ay içinde aşılayacak kapasitede aşı üretmek için hazır olmak gerektiğini vurguladı.
 13 Mart 2021 13:32
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Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi

Koronavirüsü salgını etkisini tüm hızıyla sürdürürken, dünya genelinde can almaya devam ediyor. Worldometers'ın verilerine göre toplam vaka sayısı 119.6 milyon, toplam can kaybı ise 2.6 milyona ulaştı.

Pfizer ile yaptığı ortaklık ile koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD merkezli Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.

Aşıların eşit dağıtımı ve üretim kapasiteleri dünya kamuoyunda sıkça tartışılırken, Şahin de bu duruma değindi. Dünya Sağlık Örgütü'nün 1 yıl önce pandemi ilan ettiği koronavirüsün dünyayı gelecekteki durumlara karşı hazırladığını savundu.

'3 ay içinde aşılamalıyız'

Koronavirüsün karşılabilecek en kötü salgın olmadığını belirten Prof. Dr. Şahin, gelecekteki pandemilerin çok daha yıkıcı olabileceğini, hazır olmanın bu noktadaki en kritik konu olduğunu vurguladı. Dünyanın hala aşı dozlarına ulaşmayı beklediğini söyleyen Şahin, "Kovid-19 akla gelebilecek en kötü salgın değil. Aslında, gelecekteki salgınlar daha yıkıcı olabilir. İlaç üreticileri ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonra tüm dünyayı üç ay içinde aşılayabilecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalıdır" dedi.

'Yeterli kapasite yoktu'

Prof. Dr. Şahin, "Dünya üzerindeki nüfusa yetecek kadar doz üretecek kapasiteye sahip değildik. Bunun değişmesi gerekiyor. Yalnızca hızlıca aşı geliştirmek için değil, yeterli aşı üretmek için de hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Gerek üretim kapasitesinde yaşadığı sıkıntılar, gerek yan etkilerle ilgili endişeler nedeniyle AstraZeneca aşısı Avrupa'daki teslimatlar konusunda geriye düştü. Bu noktada Pfizer-BioNTech aşısı bir kez daha ön plana çıktı. Pfizer-BioNTech'in yılın ikinci çeyreğinde AB'de 400 milyon doz aşıda pay sahibi olması bekleniyor.

2022'de hedef 3 milyar doz

Avrupa nüfusunun yüzde 7'si, ABD nüfusunun ise yüzde 19'u en az 1 doz aşı olmuş durumda. Şahin, aşı üreticilerinin gelecek yıl tüm dünyaya yetecek dozu sağlayacağını düşünüyor. Pfizer-BioNTech'in 2022 için koyduğu yıllık hedef 3 milyar doz olarak öne çıkıyor. Ortaklıklara açık olduğunu belirten Şahin, "Ancak sadece onlara bağlı kalamayız" diye konuştu.

Kaynak: Bloomberg
Anadolu Ajansı
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