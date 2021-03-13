Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi
|13 Mart 2021 13:32
|+Aa- Yazdır
Koronavirüsü salgını etkisini tüm hızıyla sürdürürken, dünya genelinde can almaya devam ediyor. Worldometers'ın verilerine göre toplam vaka sayısı 119.6 milyon, toplam can kaybı ise 2.6 milyona ulaştı.
Pfizer ile yaptığı ortaklık ile koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD merkezli Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.
Aşıların eşit dağıtımı ve üretim kapasiteleri dünya kamuoyunda sıkça tartışılırken, Şahin de bu duruma değindi. Dünya Sağlık Örgütü'nün 1 yıl önce pandemi ilan ettiği koronavirüsün dünyayı gelecekteki durumlara karşı hazırladığını savundu.
'3 ay içinde aşılamalıyız'
Koronavirüsün karşılabilecek en kötü salgın olmadığını belirten Prof. Dr. Şahin, gelecekteki pandemilerin çok daha yıkıcı olabileceğini, hazır olmanın bu noktadaki en kritik konu olduğunu vurguladı. Dünyanın hala aşı dozlarına ulaşmayı beklediğini söyleyen Şahin, "Kovid-19 akla gelebilecek en kötü salgın değil. Aslında, gelecekteki salgınlar daha yıkıcı olabilir. İlaç üreticileri ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonra tüm dünyayı üç ay içinde aşılayabilecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalıdır" dedi.
'Yeterli kapasite yoktu'
Prof. Dr. Şahin, "Dünya üzerindeki nüfusa yetecek kadar doz üretecek kapasiteye sahip değildik. Bunun değişmesi gerekiyor. Yalnızca hızlıca aşı geliştirmek için değil, yeterli aşı üretmek için de hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi
Gerek üretim kapasitesinde yaşadığı sıkıntılar, gerek yan etkilerle ilgili endişeler nedeniyle AstraZeneca aşısı Avrupa'daki teslimatlar konusunda geriye düştü. Bu noktada Pfizer-BioNTech aşısı bir kez daha ön plana çıktı. Pfizer-BioNTech'in yılın ikinci çeyreğinde AB'de 400 milyon doz aşıda pay sahibi olması bekleniyor.
2022'de hedef 3 milyar doz
Avrupa nüfusunun yüzde 7'si, ABD nüfusunun ise yüzde 19'u en az 1 doz aşı olmuş durumda. Şahin, aşı üreticilerinin gelecek yıl tüm dünyaya yetecek dozu sağlayacağını düşünüyor. Pfizer-BioNTech'in 2022 için koyduğu yıllık hedef 3 milyar doz olarak öne çıkıyor. Ortaklıklara açık olduğunu belirten Şahin, "Ancak sadece onlara bağlı kalamayız" diye konuştu.
Kaynak: Bloomberg
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|DSÖ'den 'aşı' uyarısı: Eşit dağıtılmazsa insanlar ölmeye devam edecek
12 Mart 2021 21:41
|Bir ülke daha AstraZeneca'nın aşısının uygulanmasını durdurdu
12 Mart 2021 17:06
|BM: İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanması için Türkiye'ye destek vermeye hazırız
12 Mart 2021 09:18
|ABD, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katilini tahliye etti
12 Mart 2021 06:15
|Dünyada hemşire alarmı! 13 milyon kişilik açık oluşabilir
11 Mart 2021 23:23
|Almanya'daki maske skandalında 3 vekil istifa etti
11 Mart 2021 22:46
|Kasetin mucidi Hollandalı mühendis Lou Ottens vefat etti
11 Mart 2021 22:10
|9 ülke AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
11 Mart 2021 21:15
|Toyota'dan Apple'a otomotiv uyarısı: O kadar kolay değil
11 Mart 2021 13:17
|Bilim insanlarından uyarı: Yazlar 6 aya çıkabilir
11 Mart 2021 10:37