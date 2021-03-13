'Belediyelerimizi kendi bölgelerinde yeni döneme hazırlıyoruz'
|13 Mart 2021 12:15
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Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısı" için Antalya'ya gelen Şahin, Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye ziyarette bulundu.
Şahin, Tütüncü ile fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, TBB olarak bölgesel toplantılar gerçekleştirdiklerini, birliğin dünya vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Antalya'da da önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şahin, "Salgın sonrasında belediyelerimizi kendi bölgelerinde yeni döneme hazırlıyoruz. Dünya nereye gidiyor, biz ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız, bu bir ekip çalışması. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatlar ve kombinasyonla Antalya'dayız. Sokak hayvanlarından yeşil şehirlere, engelsiz kentlere kadar önemli projelere önem veriyoruz." ifadesini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Tütüncü de salgın sürecinin hazırlanma konusunda özellikle yerel ekonomilerin güçlenmesi, kent ekonomilerinin kuvvetlenmesi konusunda belediyelerin başrol oyuncusu olacağını bildirdi.
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