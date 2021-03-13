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Kayseri'de otomobille midibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobille midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
|13 Mart 2021 13:01
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Tablakaya Mahallesi'nde, Çağrı D. idaresindeki 34 AK 4592 plakalı otomobille İsmet Ö. yönetimindeki 38 P 0228 plakalı midibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Emrah E'nin (32) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan biri ağır 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Çağrı D. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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