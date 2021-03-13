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Annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.
 13 Mart 2021 13:13
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Annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet, Bakan Soylu'ya sabır temennisinde bulundu.

- Siyasi parti liderlerinden taziye

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun kıymetli anneleri Servet Soylu hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhum annemize Allahtan rahmet, başta kıymetli Bakan'ımız olmak üzere tüm aile efradına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımını yaptı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Soylu'nun annesine Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da merhumeye Allah'tan rahmet, Soylu ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

- AK Parti'den başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş paylaşımında "Değerli kardeşim, İçişleri Bakanımız Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Servet Soylu'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

- Altun ve Kalın başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İçişleri Bakanımız Sayın Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Servet teyzemize Allah'tan rahmet, başta Sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Sayın İçişleri Bakanımızın dar-ı bekaya irtihal eden kıymetli valideleri Servet Soylu teyzemize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Bakan'ımız ve ailesine Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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