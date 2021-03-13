Annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajları
|13 Mart 2021 13:13
|+Aa- Yazdır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet, Bakan Soylu'ya sabır temennisinde bulundu.
- Siyasi parti liderlerinden taziye
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun kıymetli anneleri Servet Soylu hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhum annemize Allahtan rahmet, başta kıymetli Bakan'ımız olmak üzere tüm aile efradına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımını yaptı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Soylu'nun annesine Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da merhumeye Allah'tan rahmet, Soylu ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.
- AK Parti'den başsağlığı mesajları
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş paylaşımında "Değerli kardeşim, İçişleri Bakanımız Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Servet Soylu'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.
- Altun ve Kalın başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İçişleri Bakanımız Sayın Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Servet teyzemize Allah'tan rahmet, başta Sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Sayın İçişleri Bakanımızın dar-ı bekaya irtihal eden kıymetli valideleri Servet Soylu teyzemize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Bakan'ımız ve ailesine Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı
13 Mart 2021 13:37
|'Belediyelerimizi kendi bölgelerinde yeni döneme hazırlıyoruz'
13 Mart 2021 12:15
|İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
13 Mart 2021 11:10
|Altun, Kılıçdaroğlu'nun 'Ekonomi Reformlarında işsizlik yok' eleştirisine yanıt verdi
13 Mart 2021 10:45
|Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 80 zam teklifi reddedildi
13 Mart 2021 10:25
|İYİ Parti'den baraj için % 5 önerisi
13 Mart 2021 08:53
|Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
13 Mart 2021 08:27
|50 bin çoban açığına Afgan çözümü
13 Mart 2021 08:05
|Dış politikada bahar havası
13 Mart 2021 07:20
|Romanlar için farkındalık yılı
13 Mart 2021 06:50