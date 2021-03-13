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2 öğrenciyi öldüren zanlının eşi ve çocuğu güvenlik gerekçesiyle başka eve götürüldü

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişinin 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürmesinin ardından köydeki güvenlik önlemleri sürüyor.
 13 Mart 2021 13:22
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Okul servisinde Tunç Taşar (13) ve Kaan Hakverdi'nin (13) dün Servet B. tarafından silahla öldürülmesinin ardından İmat köyündeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Girişte kimlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, köyden olmayanların geçişine izin vermiyor. Olayın gerçekleştiği köy meydanında da jandarma tarafından nöbet tutuluyor.

Servet B'nin eşi ve çocuğu ise güvenlik gerekçesiyle jandarma ekiplerince başka bir eve götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden iki çocuğun cenazesinin Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri de sürüyor.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde 12 Mart'ta Servet B, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açmış, yaralı çocuklar götürüldükleri Alaca Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Servet B. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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