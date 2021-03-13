1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
 13 Mart 2021 13:37
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajları
13 Mart 2021 13:13		 'Belediyelerimizi kendi bölgelerinde yeni döneme hazırlıyoruz'
13 Mart 2021 12:15
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
13 Mart 2021 11:10		 Altun, Kılıçdaroğlu'nun 'Ekonomi Reformlarında işsizlik yok' eleştirisine yanıt verdi
13 Mart 2021 10:45
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 80 zam teklifi reddedildi
13 Mart 2021 10:25		 İYİ Parti'den baraj için % 5 önerisi
13 Mart 2021 08:53
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
13 Mart 2021 08:27		 50 bin çoban açığına Afgan çözümü
13 Mart 2021 08:05
Dış politikada bahar havası
13 Mart 2021 07:20		 Romanlar için farkındalık yılı
13 Mart 2021 06:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:47 - Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları idari yargı sınavına başvurabilir mi?14:07 - Spor Bakanı Kasapoğlu: 1 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik14:06 - Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı13:50 - Akrep zehrinin litresi 10 milyon dolar13:50 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı13:37 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı
13:32 - Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi13:22 - 2 öğrenciyi öldüren zanlının eşi ve çocuğu güvenlik gerekçesiyle başka eve götürüldü13:13 - Annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajları13:07 - Külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştiren 11 şüpheli tutuklandı13:01 - Kayseri'de otomobille midibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı13:00 - Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
12:58 - İddiayı kazanan öğrenci, Galatasaraylı öğretmenine Trabzonspor forması giydirdi12:50 - 4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım12:42 - Hatay'da çalıştığı kurumun akaryakıtını çalarken yakalanan güvenlik görevlisi tutuklandı12:29 - Usta oyuncu Levent Niş hayatını kaybetti12:15 - 'Belediyelerimizi kendi bölgelerinde yeni döneme hazırlıyoruz'
11:59 - Nihat Hatipoğlu: Ramazan geliyor hakkımda algı yapıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım
Eşinin maaş kartını vermeyen kocaya mahkeme 'ekonomik şiddet' dedi
Nihat Hatipoğlu: Ramazan geliyor hakkımda algı yapıyorlar
Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi
FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tükenmez kalem 4
dört kollu 2
copy paste değil alın teri 2
şu an çalan şarkı 1
sigara satış yasağının 21 yaşa çıkarılması 4
banyo 1
Vücut kitle indeksi 1
bir kedim bile yok 2
avea 1
kalori 2
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam