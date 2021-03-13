Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
|13 Mart 2021 13:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
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