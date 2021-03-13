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Akrep zehrinin litresi 10 milyon dolar

Şanlıurfa'da 10 yaşından beri akreplerle birlikte yaşam sürdüren "Akrep Ali" lakaplı vatandaş, dünya piyasasında litre fiyatı 10 milyon dolar olan akrep zehri için kara akrep tesisi kurdu. Ancak akreplerden bu sıvıyı elde etmenin oldukça uzun sürdüğünü anlatan, Ali Yılmaz, "Akrebin ayda bir sağım işlemi olur. Onda da en fazla bir susam tanesi kadar sıvı elde edilir" dedi.
 13 Mart 2021 13:50
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Akrep zehrinin litresi 10 milyon dolar

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Ali Yılmaz, 30 yıldır akreplerle iç içe yaşıyor. Küçük yaşlarda Sağlık Bakanlığından ekiplerin köylerine gelerek akrep aldığını belirten Yılmaz, merak saldığı bu işi meslek edindi.

Yılmaz, uzun yıllar uğraştığı akrep işini büyüterek, evlerinin altındaki depoda bir tesis kurdu. Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da bulunduğu öne sürülen ve zehrinden serum elde edilen Androctonus Crassicauda kara akrep türünü tesisinde çiftleştirerek, çoğaltan Yılmaz, hem geçimine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Akrepleri eline alan Yılmaz, birkaç kez akreplerin kendisini sokması üzerine vücudunun bağışıklık kazandığını söyledi. Akrep zehrinin litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon dolara alıcı bulduğunu ifade eden Yılmaz, devlet yetkililerinin akrep zehrinin faydaları üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmasını istedi.

Yılmaz, akrep zehrinde bulunan 150 farklı proteinin, MS, beyin tümörü, kanser ve botoks gibi birçok hastalığa şifa olduğunu belirterek, Türkiye'de yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini de ifade etti.

Yılmaz, ürettiği akreplerin laboratuvar ortamında sağım işlemlerinin yapıldığına dikkat çekerek, zehrinin de anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarına talep üzerine sattıklarını aktardı.

"KARA AKREBİN FAYDALARI ARAŞTIRILSIN"

Yılmaz, akrep zehrinin faydasına değinerek, "Devlet yetkililerimizden tek isteğimiz, bu kara akrep üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılmasıdır. Çünkü yapılan araştırmalarda kara akrebin nükleer silah olarak dahi kullanılabilecek bir potansiyele sahiptir. Kittin tabakası sayesinde ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombası sonrası sadece akrebin yaşadığı gözlenmişti. Akrebin radyasyona karşı da aşırı bir dayanıklılık gücü olduğu gözlenmiştir. Yapılacak araştırmalarla daha güzel sonuçların elde edileceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BİR DAMLASINDA 150 PROTEİN VAR"

Her bir damla zehrinde onlarca proteinin olduğunu aktaran Yılmaz, "Akrebin her bir damla zehrinden 150 adet protein var. Bu proteinlerin her biri ayrı ayrı hastalıklarda şifa olarak kullanılıyor. İlaç sektöründe ülkemizin diğer ülkelerle yarışması için bu akrep üzerinde araştırma çalışmalarının yapılmasını istiyoruz" dedi.

Akrep yetiştiricisi Yılmaz, son olarak, "Dünya piyasasında akrep zehrinde elde edilen sıvının litre fiyatı 10 milyon dolardır. Tabi bir litreyi elde etmek kolay değildir. Çünkü bu bir inek değil ki sütünü sağıp kilolarca sıvı elde edilsin. Akrebin ayda bir sağım işlemi olur. Onda da en fazla bir susam tanesi kadar sıvı elde edilir" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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