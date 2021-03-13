Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 558. gününde devam ediyor.

Van'dan 7 yıl önce 11 yaşındayken dağa kaçırılan kızları Zührete için kente gelen anne Cavreş ve baba Abdulselam ile ağabey Sinan Durak da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Durak, Kürtçe yaptığı konuşmada, 7 yıldır kızına özlem duyduğunu, evladının acısını çektiğini söyledi.

Evladının yolunu gözlediğini dile getiren Durak, "Kızımı HDP'den istiyorum. Onlar kızımı götürdü, onların dışında kim götürür? Yokluk içinde kızımı büyüttüm. Kızım için sonuna kadar buradan ayrılmayacağım." dedi.

Kızına teslim olması yönünde çağrı yapan Durak, "Kızım gel, devletine ulaş. Korkma, devletimiz güçlüdür. Kızım anne ve babam olarak acı çekiyoruz. Beni görüyorsan gel." ifadelerini kullandı.

Baba Durak ise kaçırıldığı günden bu yana evladından herhangi bir haber alamadıklarını belirtti.

"HDP'nin kapısına geldik, kızımızı istiyoruz" diyen Durak, küçük olduğu için evladının kendi başına gidecek iradeye sahip olmadığını, kandırılarak götürüldüğünü kaydetti.

Gözlerine uyku girmediğini dile getiren Durak, evlat acısının zor olduğunu, kızı için sonuna kadar eylemi sürdüreceklerini bildirdi.

Ağabey Durak da kız kardeşinin okuldan kandırılarak dağa kaçırıldığını anlatarak, "Buradaki annelerle hepimiz bir aile olduk. Sağ salim çocuklarımıza, kardeşlerimize kavuşuruz inşallah. Annem ve babam dahil herkese sabır diliyorum. Herkes bir umutla buraya geldi, inşallah umutları sönmez." diye konuştu.

- Aileler, İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı diledi

Evlat nöbetindeki aileler, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için dua etti, kendisine başsağlığı diledi.

Annelerden Nihal Çitçi, büyük bir üzüntüyle Bakan Soylu'nun annesinin vefat haberini duyduğunu belirtti.

Anne Gülsen Ölmez de "Allah'tan merhuma rahmet diliyoruz. Bakanımıza ve ailesine de başsağlığı diliyoruz. Çok üzüldük, acılarını paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.