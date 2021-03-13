Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
|13 Mart 2021 14:06
|+Aa- Yazdır
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları, telefonla ardışık aramalar yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- DEAŞ operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik de operasyon düzenledi.
Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
13 Mart 2021 13:50
|FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
13 Mart 2021 09:51
|Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı
12 Mart 2021 23:32
|Teröristin USB'sinden yeri tespit edilen 10 kg EYP imha edildi
12 Mart 2021 19:28
|FETÖ elebaşından Yunanistan'a övgü: Yunanistan, kardeş ülkedir
12 Mart 2021 17:50
|FETÖ'nün sözde 'kadim abisi'ne örgüt yöneticiliğinden ceza istendi
12 Mart 2021 17:21
|FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
12 Mart 2021 16:55
|Eskişehir'de 11 FETÖ sanığına hapis cezası
12 Mart 2021 15:53
|Kumpasçı askerlere FETÖ'nün maddi desteği iddianamede
12 Mart 2021 11:33
|Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı öne sürülen kadın yakalandı
12 Mart 2021 11:00