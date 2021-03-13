1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Spor Bakanı Kasapoğlu: 1 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik

"Şampiyonlarımız yetişiyor. Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda bizi gururla temsil edecek öncü şampiyonlarımızı hep birlikte görüyoruz"
 13 Mart 2021 14:07
+Aa- Yazdır
Spor Bakanı Kasapoğlu: 1 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülke genelinde 1 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettiklerini bildirdi.

Kasapoğlu, Kütahya Akkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yüzme havuzunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda bir mücadele verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomiden sanayiye, sağlığa, eğitime, spora kadar her alanda bir devrimin hep birlikte gerçekleştirildiğini belirten Kasapoğlu, "Yatırımlar, gelişmeler bizleri gururlandırıyor. Çok dinamik, gelişen bir nüfusumuz var, gençlerimiz var. Avrupa'nın en genç, dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip bir ülkeyiz. Bu anlamda gençlerin donanımlı olmasını çok arzu ediyoruz." dedi.

Kütahya'da gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacağını, köylere kadar spora erişimi sağlayacaklarını aktaran Kasapoğlu, tüm vatandaşları spor tesislerini kullanmaya davet etti.

Türkiye'nin, statları, havuzları, salonları, kortları, spor tesisleriyle dünyaya meydan okuduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan 1,5 yıl önce 'Yüzme bilmeyen kalmasın' dedik. İlk hedefimiz 100 günde 100 bin kişiydi. Daha sonra geçen yıl için 1 milyon hedef koyduk. Pandemiye rağmen ülke genelinde 1 milyondan fazla insanımıza genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle yüzme öğrettik. İnşallah bu çıtayı birlikte yukarı taşıyacağız. İnanıyorum ki bu havuz, Kütahya'nın 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesinde, öncü şehirlerden biri olmasına da katkı sağlayacak."

Kasapoğlu, öğrenmek isteyen herkese yüzme eğitimi verme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Yüzmeye verdikleri önemin, stratejik çalışmaların sonuçlarını güçlü bir şekilde almaya devam ettiklerine değinen Bakan Kasapoğlu, "Şampiyonlarımız yetişiyor. Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda bizi gururla temsil edecek öncü şampiyonlarımızı hep birlikte görüyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte Kütahya'dan, ilçelerinden, köylerinden de nice şampiyonları, her alanda nice yıldızları, bu şanlı bayrağı dalgalandıracak gençleri yetiştireceğiz." diye konuştu.

- Murat Dağı'na gençlik kampı inşa edilecek

Bakan Kasapoğlu, gençlerin bu coğrafyaya, kutlu emanete göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini belirtti.

Gençlerin donanımlı, tarihini bilen, geçmişine vakıf bir şekilde geleceğe inançla, azimle, heyecanla yürüdüğünü anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Murat Dağı'na inşa edeceğimiz gençlik kampında ülkenin dört bir yanından gençleri ağırlayacağız. Gençlerimiz hem tarihini öğrenirken hem dört bir yandan gelen kardeşleriyle tanışırken, kucaklaşırken aynı zamanda onları yarınlara hazırlama noktasında, inovatif, sanatsal, sportif noktada, her türlü eğitimi buralarda vereceğiz. Bu aziz milletin bugüne kadar gösterdiği performans ve bu anlamdaki desteği, bizim en büyük ilham kaynağımız. İnanıyorum ki gerek bilimde gerek sanatta, girişimci olarak, yarınların donanımlı anne babaları olarak, gençlerimiz her alanda olduğu gibi sporda da bizleri en güçlü şekilde temsil edecek."

Açılışın ardından Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Bu arada, tören öncesi Kütahya Valiliğini ziyaret eden Kasapoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Esnaf, destek başvurusuna 'kek tarifi', 'laboratuvar sonucu' yükleyince yararlanamadı
13 Mart 2021 10:55		 HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
13 Mart 2021 09:22
Güvenli ödemeye rağbet olmadı
13 Mart 2021 08:35		 Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
12 Mart 2021 22:40
Vaka sayıları 15 bin sınırında
12 Mart 2021 21:02		 Bakanlık açıkladı: Turizm sektör çalışanları öncelikli olarak aşılanacak
12 Mart 2021 19:06
'Çok yüksek riskli' ilde mesai saatleri yeniden düzenlendi
12 Mart 2021 18:47		 Erdoğan duyurmuştu! İşte Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm detaylar
12 Mart 2021 18:37
Bakan Kurum'dan öğrencilere müjde, genç istihdam şartı getiriliyor
12 Mart 2021 18:25		 HSK'dan iki yeni kararname ve duyuru
12 Mart 2021 18:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:47 - Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları idari yargı sınavına başvurabilir mi?14:07 - Spor Bakanı Kasapoğlu: 1 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik14:06 - Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı13:50 - Akrep zehrinin litresi 10 milyon dolar13:50 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı13:37 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı
13:32 - Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi13:22 - 2 öğrenciyi öldüren zanlının eşi ve çocuğu güvenlik gerekçesiyle başka eve götürüldü13:13 - Annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajları13:07 - Külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştiren 11 şüpheli tutuklandı13:01 - Kayseri'de otomobille midibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı13:00 - Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
12:58 - İddiayı kazanan öğrenci, Galatasaraylı öğretmenine Trabzonspor forması giydirdi12:50 - 4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım12:42 - Hatay'da çalıştığı kurumun akaryakıtını çalarken yakalanan güvenlik görevlisi tutuklandı12:29 - Usta oyuncu Levent Niş hayatını kaybetti12:15 - 'Belediyelerimizi kendi bölgelerinde yeni döneme hazırlıyoruz'
11:59 - Nihat Hatipoğlu: Ramazan geliyor hakkımda algı yapıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım
Eşinin maaş kartını vermeyen kocaya mahkeme 'ekonomik şiddet' dedi
Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi
Nihat Hatipoğlu: Ramazan geliyor hakkımda algı yapıyorlar
FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kız çocuğunun erkek çocuğundan değersiz görülmesi 1
kalori 2
dört kollu 2
copy paste değil alın teri 2
gözyaşlarına boğulmak 2
usb bellek 3
Bugün olanlar 1
dut 4
paha biçilemez 1
Sodyum 3
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam