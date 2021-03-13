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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni yakalandı

Silivri'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni B.A. bir otelde yakalandı.
 13 Mart 2021 14:35
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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni yakalandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni B.A'nın, 12 Mart'ta Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otele giriş yaptığını belirledi.

B.A, polis ekiplerince bulunduğu otelde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı
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