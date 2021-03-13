Ezo Sunal ve Ali Sunal koronavirüse yakalandı
|13 Mart 2021 14:55
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2018 yılında nikah masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal doğumdan kısa süre sonra corona virüse yakalandı. İlk kez ebeveyn olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıktı. Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı belirlendi.
TORUN SEVİNCİ
Gül Sunal torun sevincini, "Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova... Manası 'parlayan yıldız...' İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun" sözleriyle müjdeli haberi duyurmuştu.
NOVA İSMİNİN ANLAMI
Nova, normalde sönük hatta görünmeyen, fakat zaman zaman aniden parlayarak dikkati çeken bir yıldız çeşididir. Latince 'yeni' kelimesinden alınmış, hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılmıştır.
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