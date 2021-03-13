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Karahan Çantay'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Tayland'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi
 13 Mart 2021 14:56
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Karahan Çantay'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Tayland'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak, Ankara'ya gönderildi.

Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Karahan Çantay'ın cenazesi, kardeşi Erinç Çantay'a teslim edildi.

Cenaze, defnedilmek üzere kara yoluyla Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığına gönderildi.

Tayland'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu vefat eden 48 yaşındaki Karahan Çantay'ın cenazesi, THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan TK 69 sefer sayılı uçağıyla yurda getirilmişti.

Saat 05.30'da İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki cenaze, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna gönderilmişti.

Çantay, 1995 yılında Mr. Turkey yarışması birincisi seçilmişti.

Anadolu Ajansı
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