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Şanlıurfa'da nefes borusuna elma parçası kaçan çocuk öldü
Şanlıurfa'da yediği elmanın parçası nefes borusuna kaçan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
|13 Mart 2021 14:58
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Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi kırsalında ikamet eden 3 yaşındaki Mustafa Emin, evlerinde yediği elmanın soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı
Ailesi tarafından özel araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanede yapılan incelemede Emin'in yediği elmanın soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
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