Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan kişi hemşire çıktı
|13 Mart 2021 14:59
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Beşiktaş Kuruçeşme'de oturan oyuncu Deniz Çakır, elektrikli bisikletini apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna bıraktı.
Bir süre sonra bisikletin yerinde olmadığını fark eden Çakır, yeşil renkteki bisikleti için polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu.
Polis, evin çevresindeki MOBESE görüntülerini inceleyerek alan şahsın kimliğini tespit etti.
İTİRAF ETTİ
Adresinde bulunamayan ve o sırada Sakarya'da olduğu öğrenilen 36 yaşındaki hemşire U.K. kendisini telefonla arayan polise suçunu itiraf etti. Polis merkezine çağrılan U.K. ifade verdi.
U.K. ifadesinde aracıyla gezerken bir apartmanın önünde kilitsiz bir şekilde durduğunu fark ettiğini söyleyip bisikletin üzerinde anahtarı da olduğunu görünce çalıştırıp arabanın yanına gittiğini, bisikleti katlayarak arabasının arka koltuğuna koyup Fatih'teki evine götürdüğünü anlattı.
"HASTALARA GİDERKEN KULLANIRIM DİYE ALDIM"
Bir hafta sonra Sakarya'daki yazlık evine giderken de bisikleti götürüp 15 gün kullandığını belirten U.K'nin.
"Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti aldım. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim."dediği öğrenildi.
Bisiklet Deniz Çakır'a teslim edilirken, ifadesinden sonra serbest bırakılan U.K. hakkında soruşturma devam ediyor.
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