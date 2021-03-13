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Vaka sayısı 15 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 098 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 082 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
 13 Mart 2021 19:07
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Vaka sayısı 15 bini geçti

Sağlık Bakanlığı 13 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 098 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 082 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1.350 oldu, 15 bin 287 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 841 olarak açıklandı.

Test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 866 bin 012, vefat sayısı 29 bin 421, ağır hasta sayısı 1.350 oldu.
Memurlar.Net
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