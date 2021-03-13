1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ERÜ'deki aşı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarında aşı adaylarının faz-2 dozlarının yapılmasının sürdüğünü belirtti.
 13 Mart 2021 15:40
+Aa- Yazdır
ERÜ'deki aşı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Çalış, üniversite kampüsündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı törenine katıldı.

Çalış, burada yaptığı konuşmada, insanlığın Kovid-19'a karşı büyük bir sınav verdiğini belirtti.

Salgın döneminin başarılı şekilde geçirilebilmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"Aşılama çalışmaları bizleri biraz da olsa rahatlattı. İnşallah bu süreç başarılı şekilde devam eder ve pandemi süreci bir an evvel sona erer. Ben tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın hepsi mesai saati olmayan birkaç meslekten birini yapmaktadırlar. Gerçekten büyük bir özveri ve mücadeleyle çalışıyorlar. Kovid-19'dan dolayı vefat eden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

ERÜ tarafından geliştirilen yerli aşı çalışmalarının da devam ettiğine değinen Çalış, "Dün itibarıyla faz-2 kapsamında 250 gönüllümüzün birinci dozlaması tamamlandı. İkinci dozlama aşamasına da birkaç gün önce geçilmişti ve çalışmalara devam edilmekte. İnşallah en kısa zamanda faz-2 ve faz-3 çalışmaları biter ve yerli aşımıza ulaşırız. Bizde ERÜ olarak bu sürece katkı vermiş oluruz." açıklamasını yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Köksal: Acile giden hasta sayısı yüzde 50 azaldı
13 Mart 2021 17:22		 Kalp krizinden ölen korucu, 19 yıl sonra şehit sayıldı
13 Mart 2021 17:17
Öümden dönen doktor hayalini gerçekleştirdi
13 Mart 2021 17:15		 Çorum'da öldürülen iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi
13 Mart 2021 16:17
Emekli Orgeneral Halit Edip Başer'e toprağa verildi
13 Mart 2021 15:59		 'Koronavirüs savaşçısı' tedbirlere daha fazla uyulmasını istiyor
13 Mart 2021 15:42
Karahan Çantay'ın cenazesi ailesine teslim edildi
13 Mart 2021 14:56		 Akrep zehrinin litresi 10 milyon dolar
13 Mart 2021 13:50
Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi
13 Mart 2021 13:32		 İddiayı kazanan öğrenci, Galatasaraylı öğretmenine Trabzonspor forması giydirdi
13 Mart 2021 12:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:49 - Kahveci, sağlıkçıların çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi17:27 - Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı17:22 - Prof. Dr. Köksal: Acile giden hasta sayısı yüzde 50 azaldı17:19 - Başkan Fatma Şahin'den Başkan Böcek'e nezaket ziyareti17:17 - Kalp krizinden ölen korucu, 19 yıl sonra şehit sayıldı17:15 - Öümden dönen doktor hayalini gerçekleştirdi
16:39 - Başsavcılık'tan Yavuz Demirağ açıklaması16:17 - Çorum'da öldürülen iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi16:16 - Sivas'ın bir ilçesinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi16:09 - Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi16:07 - Bitcoin'den yeni rekor16:02 - Zonguldak'ta ekmek yeniden 1,5 liradan satışa sunuldu
15:59 - Emekli Orgeneral Halit Edip Başer'e toprağa verildi15:53 - PTT'nin hizmetiyle araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor15:51 - Turkish Cargo UNICEF'in Kovid-19 aşılarını taşıyor15:51 - Hava Kuvvetleri yerli ürünlerle yere 'sağlam' basacak15:47 - Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı
15:44 - Sağlık çalışanı evli çift hastane ve evde hayatı paylaşıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi
Nihat Hatipoğlu: Ramazan geliyor hakkımda algı yapıyorlar
Eşinin maaş kartını vermeyen kocaya mahkeme 'ekonomik şiddet' dedi
İddiayı kazanan öğrenci, Galatasaraylı öğretmenine Trabzonspor forması giydirdi
FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dut 4
sözlükte açılmamış konular 1
adem elması 2
Sodyum 3
Uçlu kalem 3
gözünü sözlükte açmak 1
mutasyon 1
tutamadım kaçırdım 1
Trabzonspor bayrağı 1
kağıt 2
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam