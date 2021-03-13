ERÜ'deki aşı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Çalış, üniversite kampüsündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı törenine katıldı.

Çalış, burada yaptığı konuşmada, insanlığın Kovid-19'a karşı büyük bir sınav verdiğini belirtti.

Salgın döneminin başarılı şekilde geçirilebilmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"Aşılama çalışmaları bizleri biraz da olsa rahatlattı. İnşallah bu süreç başarılı şekilde devam eder ve pandemi süreci bir an evvel sona erer. Ben tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın hepsi mesai saati olmayan birkaç meslekten birini yapmaktadırlar. Gerçekten büyük bir özveri ve mücadeleyle çalışıyorlar. Kovid-19'dan dolayı vefat eden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

ERÜ tarafından geliştirilen yerli aşı çalışmalarının da devam ettiğine değinen Çalış, "Dün itibarıyla faz-2 kapsamında 250 gönüllümüzün birinci dozlaması tamamlandı. İkinci dozlama aşamasına da birkaç gün önce geçilmişti ve çalışmalara devam edilmekte. İnşallah en kısa zamanda faz-2 ve faz-3 çalışmaları biter ve yerli aşımıza ulaşırız. Bizde ERÜ olarak bu sürece katkı vermiş oluruz." açıklamasını yaptı.