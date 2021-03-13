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Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı

Kentte 350 milyon avroluk yatırım maliyetiyle projelendirilen, Marmara Bölgesi'nin büyük bölümüne hizmet edecek olan ve içerisinde 6 hastanenin yer aldığı Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsünün bu yıl hizmete girmesi planlanıyor.
 13 Mart 2021 15:47
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Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı

Kocaeli'de 350 milyon avroluk yatırım maliyetiyle projelendirilen Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsünün inşaatında fiziki tamamlanma oranı yüzde 74'e ulaştı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti MKYK üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Şehir Hastanesinin yapımını üstlenen Gama ve Türkerler Holding yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, Kocaeli Şehir Hastanesi inşaat çalışmalarındaki son durum ele alındı.

Zeybek, hastanenin İzmit Cephanelik mevkisinde toplam 368 bin 668 metrekare alana yapıldığını ve 1208 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Bölgedeki sağlık hizmetlerine yeni boyut kazandıracak ve inşaatının yüzde 74'ü tamamlanan hastanenin yıl sonunda hizmete başlamasının planlandığını aktaran Zeybek, "Genel hastanenin yanında onkolojiden kalp damar cerrahi merkezine, organ nakli merkezinden yanık tedavi merkezine, tüp bebek merkezinden yataklı fizik tedavi merkezine, diyaliz merkezinden hiperbarik oksijen tedavi merkezine kadar en gelişmiş teşhis ve tedavi üniteleriyle Kocaeli'ye ve çevre illere en üst düzeyde sağlık hizmeti verecek. Ayrıca aynı kampüste yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi de hizmete girerek bölgede alanında ilk olacak." ifadelerini kullandı.

"Bu hastane aynı zamanda şehrimizin marka değerini de artıracaktır"

Ellibeş ise firma yöneticilerinden bu tarihte gecikme yaşanmaması gerektiğini, Kocaeli'nin bu hastanenin bitirilmesini heyecanla beklediğini belirtti.

AK Parti döneminde özellikle sağlıkta Türkiye'nin devrim yaşadığına işaret eden Ellibeş, şunları kaydetti:

"Türkiye, sağlık alanında Cumhuriyet tarihinin en köklü dönüşümünü AK Parti döneminde yaşadı. Bu nedenledir ki tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sürecinde gelişmiş ülkeler dahil birçok devlet zor anlar yaşayıp, halkını mağdur ederken Türkiye, güçlü sağlık ordusuyla halkına her türlü imkanı sağlamayı başardı, insanca yaklaşımlarla mücadelesini sürdürdü."

Ellibeş, kamu-özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen şehir hastanelerinin sağlık alanındaki reformları yeni ve çok önemli bir safhaya taşıdığını vurgulayarak, Kocaeli'deki şehir hastanesinin aynı zamanda kentin marka değerini de artıracağını, projenin söz verilen tarihte tamamlanması için konunun yakın takipçisi olacaklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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