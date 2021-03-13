Bitcoin'den yeni rekor
Bitcoin, 60.266 dolar seviyesini görerek yeni rekora imza attı
|13 Mart 2021 16:07
|+Aa- Yazdır
En popüler kripto para durumundaki Bitcoin daha geniş bir şekilde benimseneceği yönündeki iyimserlikle 60.622 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Bitcoin 60.622,00 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 59.945.00 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
13 Mart 2021 16:09
|Turkish Cargo UNICEF'in Kovid-19 aşılarını taşıyor
13 Mart 2021 15:51
|Ekonomi Reform Paketi ile 'yeni rota çizildi'
13 Mart 2021 15:37
|Mali müşavirler 'Ekonomi Reform Paketi'ni olumlu karşıladı
13 Mart 2021 11:15
|TCMB'den MKK'nın yürütebileceği bazı faaliyetlere izin
13 Mart 2021 10:35
|Ermenek Barajı ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı sağladı
13 Mart 2021 09:45
|Tarımsal ürünlerde büyük tehlike
13 Mart 2021 09:15
|Kovid-19 tedavisinin devlete faturası 3.7 milyar TL
13 Mart 2021 08:40
|Cep telefonu üretimi 6 bin kişiye istihdam kapısı olacak
12 Mart 2021 20:35
|Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk
12 Mart 2021 13:45