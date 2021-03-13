1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitcoin'den yeni rekor

Bitcoin, 60.266 dolar seviyesini görerek yeni rekora imza attı
 13 Mart 2021 16:07
+Aa- Yazdır
Bitcoin'den yeni rekor

En popüler kripto para durumundaki Bitcoin daha geniş bir şekilde benimseneceği yönündeki iyimserlikle 60.622 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin 60.622,00 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 59.945.00 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
13 Mart 2021 16:09		 Turkish Cargo UNICEF'in Kovid-19 aşılarını taşıyor
13 Mart 2021 15:51
Ekonomi Reform Paketi ile 'yeni rota çizildi'
13 Mart 2021 15:37		 Mali müşavirler 'Ekonomi Reform Paketi'ni olumlu karşıladı
13 Mart 2021 11:15
TCMB'den MKK'nın yürütebileceği bazı faaliyetlere izin
13 Mart 2021 10:35		 Ermenek Barajı ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı sağladı
13 Mart 2021 09:45
Tarımsal ürünlerde büyük tehlike
13 Mart 2021 09:15		 Kovid-19 tedavisinin devlete faturası 3.7 milyar TL
13 Mart 2021 08:40
Cep telefonu üretimi 6 bin kişiye istihdam kapısı olacak
12 Mart 2021 20:35		 Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk
12 Mart 2021 13:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:49 - Kahveci, sağlıkçıların çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi17:27 - Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı17:22 - Prof. Dr. Köksal: Acile giden hasta sayısı yüzde 50 azaldı17:19 - Başkan Fatma Şahin'den Başkan Böcek'e nezaket ziyareti17:17 - Kalp krizinden ölen korucu, 19 yıl sonra şehit sayıldı17:15 - Öümden dönen doktor hayalini gerçekleştirdi
16:39 - Başsavcılık'tan Yavuz Demirağ açıklaması16:17 - Çorum'da öldürülen iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi16:16 - Sivas'ın bir ilçesinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi16:09 - Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi16:07 - Bitcoin'den yeni rekor16:02 - Zonguldak'ta ekmek yeniden 1,5 liradan satışa sunuldu
15:59 - Emekli Orgeneral Halit Edip Başer'e toprağa verildi15:53 - PTT'nin hizmetiyle araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor15:51 - Turkish Cargo UNICEF'in Kovid-19 aşılarını taşıyor15:51 - Hava Kuvvetleri yerli ürünlerle yere 'sağlam' basacak15:47 - Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı
15:44 - Sağlık çalışanı evli çift hastane ve evde hayatı paylaşıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi
Nihat Hatipoğlu: Ramazan geliyor hakkımda algı yapıyorlar
Eşinin maaş kartını vermeyen kocaya mahkeme 'ekonomik şiddet' dedi
İddiayı kazanan öğrenci, Galatasaraylı öğretmenine Trabzonspor forması giydirdi
FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dut 4
sözlükte açılmamış konular 1
adem elması 2
Sodyum 3
Uçlu kalem 3
gözünü sözlükte açmak 1
mutasyon 1
tutamadım kaçırdım 1
Trabzonspor bayrağı 1
kağıt 2
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam