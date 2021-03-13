Sivas'ın bir ilçesinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi.
|13 Mart 2021 16:16
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Altınyayla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde artan vakalar sebebiyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar almıştır. Bu kararlar gereği pazartesi gününden itibaren ilçe merkezindeki okullarda eğitime bir hafta ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, restoran ve lokantalarda paket servise geçilmesi, kahvehane ve çayevlerinin çalışmalarına ara verilmesi yönünde de karar alındığı bildirildi.
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