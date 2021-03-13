1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas'ın bir ilçesinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi.
 13 Mart 2021 16:16
+Aa- Yazdır
Sivas'ın bir ilçesinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi

Altınyayla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde artan vakalar sebebiyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar almıştır. Bu kararlar gereği pazartesi gününden itibaren ilçe merkezindeki okullarda eğitime bir hafta ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, restoran ve lokantalarda paket servise geçilmesi, kahvehane ve çayevlerinin çalışmalarına ara verilmesi yönünde de karar alındığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YÖK Başkanı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanıyla görüştü
10 Mart 2021 22:05		 Okullar bütün yaz açık olacak
10 Mart 2021 11:52
ALES'in tüm sorularını doğru cevapladı... İşte başarının sırrı
08 Mart 2021 15:15		 Keşan'da bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi
08 Mart 2021 01:56
Yabancı üniversite öğrenci sayısında hedef 200 bini aşmak
03 Mart 2021 22:42		 Yüz yüze eğitim ile ilgili 10 soru 10 cevap
03 Mart 2021 09:21
MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detaylarını belirledi
03 Mart 2021 01:03		 Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı
01 Mart 2021 21:52
Uşak Üniversitesi'nde yeni kararlar açıklandı
25 Şubat 2021 22:23		 Boğaziçi Üniversitesi, eğitime çevrim içi devam edecek
24 Şubat 2021 21:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:49 - Kahveci, sağlıkçıların çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi17:27 - Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı17:22 - Prof. Dr. Köksal: Acile giden hasta sayısı yüzde 50 azaldı17:19 - Başkan Fatma Şahin'den Başkan Böcek'e nezaket ziyareti17:17 - Kalp krizinden ölen korucu, 19 yıl sonra şehit sayıldı17:15 - Öümden dönen doktor hayalini gerçekleştirdi
16:39 - Başsavcılık'tan Yavuz Demirağ açıklaması16:17 - Çorum'da öldürülen iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi16:16 - Sivas'ın bir ilçesinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi16:09 - Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi16:07 - Bitcoin'den yeni rekor16:02 - Zonguldak'ta ekmek yeniden 1,5 liradan satışa sunuldu
15:59 - Emekli Orgeneral Halit Edip Başer'e toprağa verildi15:53 - PTT'nin hizmetiyle araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor15:51 - Turkish Cargo UNICEF'in Kovid-19 aşılarını taşıyor15:51 - Hava Kuvvetleri yerli ürünlerle yere 'sağlam' basacak15:47 - Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı
15:44 - Sağlık çalışanı evli çift hastane ve evde hayatı paylaşıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi
Nihat Hatipoğlu: Ramazan geliyor hakkımda algı yapıyorlar
Eşinin maaş kartını vermeyen kocaya mahkeme 'ekonomik şiddet' dedi
İddiayı kazanan öğrenci, Galatasaraylı öğretmenine Trabzonspor forması giydirdi
FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karnıyarık 1
şu an çalan şarkı 2
usb bellek 3
masumlar apartmanı 2
ikame 1
Alaşım 1
gözünü sözlükte açmak 1
Dinlenme tesisleri 2
durduk yere akla gelen replikler 2
boğaz turu 3
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam