Çorum'da öldürülen iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi
|13 Mart 2021 16:17
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Alaca Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'nin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndanki işlemlerin ardından Alaca Devlet Hastanesine götürüldü.
Çocukların cenazeleri, daha sonra İmat köyüne getirildi.
Tunç Taşar'ın babası Süleyman Taşar ile Kaan Hakverdi'nin babası Zafer Hakverdi'nin, cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu'nun teselli etmeye çalıştığı acılı baba Taşar, "Bu nasıl canilik komutanım. Bunlar şehit oldu. Öpüp koklayamadığım, kıyamadığım yavrularıma kıydılar komutanım. Alaca'nın 105 pare köyü var, komşular toplansın gelsin. Yavrularımı köy meydanında vurdu." diyerek gözyaşı döktü.
Zafer Hakverdi ise "Senin hiç suçun yoktu yavrum. 'Uğruna ölürüm baba' diyordun yavrum. Nasıl bıraktın gittin beni." diyerek ağladı.
İki çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlıklarında defnedildi.
Törene, çocukların ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kır katıldı.
Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde 12 Mart'ta Servet B, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açmış, yaralı çocuklar götürüldükleri Alaca Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Gözaltına alınan Servet B. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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