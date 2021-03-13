Başsavcılık'tan Yavuz Demirağ açıklaması
|13 Mart 2021 16:39
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yavuz Demirağ'ın 10 Mayıs 2019 tarihinde kasten yaralanması olayına ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2019/84673 sırasından yürütüldüğü. 11 Mayıs 2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimat ile ifadesinin kolluk birimleri tarafından alındığı, soruşturmanın şüphelileri F.Ç., E.Y., A.Y., N.İ., O.Ç. ve A.A. hakkında kasten yaralama olayından sonra adli kontrol kararının verildiği. Şikayetçinin yaralanması olayına ilişkin ilk verilen adli raporda istenen yaralanmasının 'yüzde sabit iz ya da yüzün sürekli değişimi' niteliğinde olup olmadığının değerlendirilmesi için yeniden adli rapor düzenlenmesi amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazıldığı, düzenlenecek olan rapordan sonra ilgilinin yeniden ifadesinin alınıp alınmaması durumunun yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirileceği hususları kamuoyuna saygı ile duyurulur."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı
13 Mart 2021 17:27
|Başkan Fatma Şahin'den Başkan Böcek'e nezaket ziyareti
13 Mart 2021 17:19
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı
13 Mart 2021 13:37
|Annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajları
13 Mart 2021 13:13
|'Belediyelerimizi kendi bölgelerinde yeni döneme hazırlıyoruz'
13 Mart 2021 12:15
|İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
13 Mart 2021 11:10
|Altun, Kılıçdaroğlu'nun 'Ekonomi Reformlarında işsizlik yok' eleştirisine yanıt verdi
13 Mart 2021 10:45
|Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 80 zam teklifi reddedildi
13 Mart 2021 10:25
|İYİ Parti'den baraj için % 5 önerisi
13 Mart 2021 08:53
|Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
13 Mart 2021 08:27