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Vaka sayısı 17 bin sınırına yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
 16 Mart 2021 20:00
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Vaka sayısı 17 bin sınırına yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 16 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1.474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 874 olarak açıklandı.

Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1.474 oldu.
Memurlar.Net
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