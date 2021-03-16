Vaka sayısı 17 bin sınırına yaklaştı
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
|16 Mart 2021 20:00
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Sağlık Bakanlığı 16 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'a yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 874 olarak açıklandı.
Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1.474 oldu.
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