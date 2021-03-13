Başkan Fatma Şahin'den Başkan Böcek'e nezaket ziyareti

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nın 4'üncüsüne katılmak üzere Antalya'ya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Başkan Böcek'in sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Fatma Şahin, "Ayrıca ev sahipliğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Fatma Şahin'in ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde belediyelere önemli görevler düştü. Halkımızın sağlığını, huzurunu ve güvenliğini düşünerek önemli hizmetler yapıyoruz. Toplantının başarılı ve verimli geçmesinden dolayı sizi kutluyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Böcek ve Başkan Şahin ziyaretin anısına karşılıklı hediye alış verişinde bulundu.