Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı
Sağlık çalışanlarının İSPARK A.Ş.'ye ait olan otoparklardan ücretsiz yararlanması için hazırlanan teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mart ayı 3'üncü toplantısında onaylandı.
|13 Mart 2021 17:27
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