Kahveci, sağlıkçıların çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi

Kahveci, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yılda 300'den fazla sağlık çalışanının vefat ettiğini, 100 binin üstünde sağlıkçının da virüse yakalandığını hatırlatarak, hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andı, hastalara acil şifalar diledi.

Sağlık personelinin bir yıldır emsalsiz fedakarlıkla çalıştığını belirten Kahveci, "Bir yıldır sağlık çalışanları salgına rağmen 7/24 çalıştılar. Ailelerini, sosyal hayatı unuttular. İzin ve esnek mesai gibi kavramlar hiç yanlarına uğramadı. Salgına rağmen şiddet ve mobbinge maruz kaldılar, korkunç olaylar yaşadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, sağlıkçıların emeklerinin maddi karşılığını alamadığını savunarak, "Bir yıldır sağlık çalışanlarını herkes alkışlıyor ama iş hakkını vermeye, mağduriyetini çözmeye gelince her ne hikmetse somut adımlar atılmıyor. Bu durumun artık son bulmasını istiyoruz. Maaşa zam şeklinde tek ödeme, döner sermayede iyileştirme, sözleşmelilere kadro, hizmetlilere memurluk, 3600 ek gösterge, kreş ve benzeri temel meseleler halledilmelidir. Bunun için de mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplum sağlığının, bugün sosyal ve ekonomik hayatı en fazla etkileyen unsur olduğuna işaret eden Kahveci, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının çalışma hayatı ve şartlarıyla ilgili her iyileştirme ve her yeni olumlu düzenleme memleket için atılmış olumlu bir adım olacaktır. 2021, 'Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi. 2021 Tıp Bayramı'nın da sorunları çözmede adım atılmaya başlandığı bir gün olmasını istiyor ve temenni ediyoruz. Alkışlamakla kimse yorulmasın. 'Sesimize kulak verip, çalışanların meseleleri çözülsün.' diyoruz. Güzel memleketimizin dört bir yanında en kalabalık şehirlerinden en ücra köşelerine kadar vatana ve millete hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım."