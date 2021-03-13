Dünyaya gözlerini açtığı hastanede şifa dağıtıyor

O dönemdeki adıyla Siirt Devlet Hastanesinde dünyaya gelen Güneş (33), AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise eğitiminin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisasını kadın hastalıkları ve doğum alanında yaptıktan sonra mecburi hizmet kurasında gördüğü memleketi Siirt'i gönüllü tercih ettiğini söyledi.

Hayata gözlerini açtığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak atandığını belirten Güneş, 4 yıldır burada görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Sıraç Güneş, doktor olma hayalinin çocuk yaşta başladığını anlatarak, "Küçükken hatırladığım kadarıyla hasta olunca babam saat 04.00'te hastaneye gidip sıra almaya çalışırdı ve memlekette doktor yoktu. Ben de bu yüzden ileride vatana millete hayırlı bir evlat olmak için doktor olmaya karar verdim." dedi.

"Bebeklerle ortak özelliğimiz, aynı hastanede doğmamız"

Memleketi Siirt'te görev yapmayı çocukluk hayalini gerçekleştirmede önemli bir fırsat olarak gördüğünü vurgulayan Güneş, "Burada doğan bebeklerle ortak özelliğimiz aynı hastanede doğmuş olmamız. Bu da beni çok mutlu ediyor. Amacım her anneyi, her bebeği sağlıklı bir şekilde takip edip, annelerin doğumlarını gerçekleştirmek ve doğum sonrasında sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlamaktır." ifadelerini kullandı.

Güneş, elinden geldiğince hastalara vakit ayırdığını ve bu nedenle bazen öğlen araları da çalıştığını bildirdi.

Sağlık hizmeti sunarken ekip ruhuyla hareket ettiklerini belirten Güneş, bu uyumu hastalara göstermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Servis sorumlusu Dilek Süren de sağlık personeli olarak ellerinden geldiğince hastaları memnun etmeye çalıştıklarını söyledi.

Süren, doktor Güneş ve diğer ekiple herkesi sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi hedeflediklerini aktararak, "Doktorundan ebesine, hemşiresinden temizlik personeline kadar bu bir ekip işidir. O yüzden uyum içerisinde çalışıyoruz ki hastalarımızı mutlu edebilelim. Onlar da mutlu olduklarını söylüyorlar. Bunlar da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Ümmü Gülsüm Kapluhan Kandilli de 9 yıl aradan sonra ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Doktor Güneş'in kendilerine doğum öncesi olduğu gibi doğum sonrasında da yardımcı olduğunu dile getiren Kandilli, "Doktorumuz her zaman moral ve motivasyon olarak bizi yüksek tuttu. Yani doğuma girerken hiç korkmadım ve ekip olarak çok güler yüzlüydüler. Hocamız doğum esnasında beni sakinleştirdi, telkinde bulundu. O yüzden güzel bir doğum geçirdim." dedi.

Güneş'in doğduğu hastanede görev yapmasının hem kendisi hem hastaları için ayrı bir anlam taşıdığını kaydeden Kandilli,"Hem hocamız adına hem kendi adıma hem Siirt halkı adına gurur duydum. Bu çok güzel bir şey, herkese nasip olmaz. Ben de o şanslı insanlardan olduğum için mutluyum. Tüm sağlık çalışanlarının özellikle bu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vefakarca, cefakarca çalıştıkları için tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." sözlerine yer verdi.