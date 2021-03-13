Restoran ve Kafeler paket servise geri mi dönüyor?
Gazeteci Candaş Tolga Işık twitter hesabından, toplumsal alanlarda kapasite sınırına uyulmadığı için, ramazan ayı sonuna kadar restoran ve kafelerin yeniden paket servise dönebileceğini belirtti.
|13 Mart 2021 18:12
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Candaş Tolga Işık mesajında: Restoran, kafe, vb... denetimlerinde büyük oranda yüzde 50 kapasite kuralına uyulmadığı tespit edilidi. Muhtemelen ilk Kabine toplantısında bu durum il bazında hasta sayılarıyla gündeme gelecek ve Ramazan ayı sonuna kadar yine sadece paket-siparişe dönülmesi değerlendirilecek!
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