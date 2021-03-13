Gaziantep Valisi: Vaka sayılarımızda bir miktar artış var

Vali Gül, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında, beraberinde İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile Üniversite Meydanı ve Yeditepe Mahallesi'nde, kafe ve restoranları kontrol etti, işletme sahiplerini uyardı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, Kovid-19 ile ilgili kent genelinde kontrollerin sürdüğünü söyledi.

Gül, kendisinin de denetimlere eşlik ettiğini ve rehberlik amacıyla vatandaşların uyarıldığını anlatarak, özellikle işletme sahiplerinin çok hassas davranması gerektiğine işaret etti.

Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden Gül, kentte vaka sayılarının artması halinde kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Kısıtlamanın gelip gelmeyeceği Sağlık Bakanlığının açıkladığı kriterlere göre oluyor. Bizim yaptığımız denetim, olabildiğince vatandaşların uyarılması. Vaka sayılarımızda bir miktar artış var. Türkiye genelinde de bunu görüyoruz. Aslında vakaların artması veya azalması 1 hafta veya 10 günlük bir mesele. Kurallara uyduğumuzda düşüyor, kurallara uymadığımızda yükseliyor. İnanıyorum ki tüm Gaziantep el ele vererek bunu başarabilir. Biz gastronomi kentiyiz. Dolasıyla 'mavi' kategoride olup işlerimizin ticaretimizin devam etmesi gerekiyor. 'Mavi' kategoride olmak için kendi iç disiplinimizi sağlamalıyız. Bunu sağlarsak kısa sürede 'mavi' kategoride olabileceğimizi düşünüyorum."