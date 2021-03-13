İstanbul Valisi: 65 yaş üstünde aşılama oranı yüzde 68
|13 Mart 2021 18:17
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "2 Mart'tan itibaren başlayan süreçte İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç alacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
"Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart'tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak.
"65 YAŞ ÜSTÜNDE AŞILAMA ORANI YÜZDE 68"
65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı dün itibarıyla yüzde 68. Bunu hep beraber başardık. Bunu yeterli görmüyoruz. Biz en çok risk kategorisinde olan 65 yaş üstü büyüklerimize; Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım,. Randevu aldım alamadım derdi yok. Gönüllülük esasına göre. Biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları hepimizin ricası."
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