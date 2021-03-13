Yunanistan, Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA kiraladı
|13 Mart 2021 18:24
|+Aa- Yazdır
Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma iş birliği anlaşması kapsamında 3 yıllığına Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılan insansız hava araçlarının İskiri Adası'ndaki 135. Hava Üssü'nde oluşturulan özel üste konuşlandırılacağını yazdı.
Bu konuda yapılan çalışmaların ve insansız hava araçlarını kullanacak Yunan askeri personelin İsrail'deki eğitimlerinin tamamlandığı belirtilen haberde, Heronların ileriki günlerde Yunanistan'a getirilerek nisanda faaliyete geçirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.
Haberde, Yunan Kara Kuvvetlerinde 6 Pigasos II Block ve 8 Sperwer tipi insansız hava aracının daha bulunduğu ancak bunların eski teknoloji olduğuna işaret edilerek, Türkiye'nin İHA alanında son yıllarda büyük yatırımlar yaptığı ve kendi araçlarını ürettiği vurgulandı.
İsrail'den alınacak Heronların görevinin Yunanistan'ın deniz sınırlarını, göçmen akınlarını ve Türkiye'nin hareketlerini daha yakından "denetlemek" olduğu kaydedilen haberde,
"2 UAVs'in Yunan hava kuvvetlerine katılımıyla Yunan silahlı kuvvetleri, insansız hava araçları alanında birçok aşamayı aynı anda atlayacak"ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|DSÖ'den 'aşı' uyarısı: Eşit dağıtılmazsa insanlar ölmeye devam edecek
12 Mart 2021 21:41
|Bir ülke daha AstraZeneca'nın aşısının uygulanmasını durdurdu
12 Mart 2021 17:06
|BM: İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanması için Türkiye'ye destek vermeye hazırız
12 Mart 2021 09:18
|ABD, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katilini tahliye etti
12 Mart 2021 06:15
|Dünyada hemşire alarmı! 13 milyon kişilik açık oluşabilir
11 Mart 2021 23:23
|Almanya'daki maske skandalında 3 vekil istifa etti
11 Mart 2021 22:46
|Kasetin mucidi Hollandalı mühendis Lou Ottens vefat etti
11 Mart 2021 22:10
|9 ülke AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
11 Mart 2021 21:15
|Toyota'dan Apple'a otomotiv uyarısı: O kadar kolay değil
11 Mart 2021 13:17
|Bilim insanlarından uyarı: Yazlar 6 aya çıkabilir
11 Mart 2021 10:37