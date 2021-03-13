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Yunanistan, Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA kiraladı

Yunanistan'ın İsrail'den kiralayacağı 2 Heron tipi insansız hava aracı (İHA) için İskiri Adası'nda (Skyros) özel üs kurduğu bildirildi.
 13 Mart 2021 18:24
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Yunanistan, Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA kiraladı

Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma iş birliği anlaşması kapsamında 3 yıllığına Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılan insansız hava araçlarının İskiri Adası'ndaki 135. Hava Üssü'nde oluşturulan özel üste konuşlandırılacağını yazdı.

Bu konuda yapılan çalışmaların ve insansız hava araçlarını kullanacak Yunan askeri personelin İsrail'deki eğitimlerinin tamamlandığı belirtilen haberde, Heronların ileriki günlerde Yunanistan'a getirilerek nisanda faaliyete geçirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

Haberde, Yunan Kara Kuvvetlerinde 6 Pigasos II Block ve 8 Sperwer tipi insansız hava aracının daha bulunduğu ancak bunların eski teknoloji olduğuna işaret edilerek, Türkiye'nin İHA alanında son yıllarda büyük yatırımlar yaptığı ve kendi araçlarını ürettiği vurgulandı.

İsrail'den alınacak Heronların görevinin Yunanistan'ın deniz sınırlarını, göçmen akınlarını ve Türkiye'nin hareketlerini daha yakından "denetlemek" olduğu kaydedilen haberde,

"2 UAVs'in Yunan hava kuvvetlerine katılımıyla Yunan silahlı kuvvetleri, insansız hava araçları alanında birçok aşamayı aynı anda atlayacak"

ifadelerine yer verildi.
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