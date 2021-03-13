İBB'den personeline zorunlu LGBT eğitimi
|13 Mart 2021 19:14
|+Aa- Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde belediyede yeni bir hizmet başladı.
İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik olarak LGBT konulu
"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"eğitimi verileceği bildirildi.
LGBT propagandası taşıyan eğitim programına tüm personellerin katılımı ise zorunlu kılındı.
İnternet üzerinden verilecek eğitim programına her personelin TC kimlik numarasıyla giriş yapması zorunlu olacak.
Böylece programa katılan personeller tespit edilecek, katılmayanlar hakkında idari yaptırım uygulanabilecek.
İBB LGBT MÜDÜRLÜĞÜ DE KURMAK İSTEMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB yönetimi, İBB bünyesinde
"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü"kurulmasını teklif etmişti.
LGBT'ye resmiyet kazandırmayı amaçlayan söz konusu teklif, 16 Temmuz 2020'de yapılan İBB Meclisi oturumunda AK Parti ve MHP Grubu'nun aleyhte oylarıyla reddedilmişti.
LGBT YAYINLARI
Personellerine LGBT eğitim programına katılmayı zorunlu kılan CHP'li İBB yönetimi, kendisine bağlı kitapevlerinde LGBT içerikli kitaplara ada yer açtı.
İstanbul Kitapçısı'nda LGBT'yi meşru gösteren pek çok kitap ve dergi mağazalardan ve internet sitesinden satışa sunuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İBB Meclisi'nde 'bedava süt' tartışması
13 Mart 2021 20:44
|Pakdemirli'den sütte sınıflandırmayla ilgili değerlendirme
13 Mart 2021 20:05
|Gaziantep Valiliğinden 'usulsüz ihale' iddiasına yalanlama
13 Mart 2021 20:02
|MHP'nin reklam filmi, sosyal medyada paylaşıldı
13 Mart 2021 19:55
|Vaka sayısı 15 bini geçti
13 Mart 2021 19:07
|İçişleri'nden kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma
13 Mart 2021 18:26
|İstanbul Valisi: 65 yaş üstünde aşılama oranı yüzde 68
13 Mart 2021 18:17
|Gaziantep Valisi: Vaka sayılarımızda bir miktar artış var
13 Mart 2021 18:14
|Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı
13 Mart 2021 17:27
|Başkan Fatma Şahin'den Başkan Böcek'e nezaket ziyareti
13 Mart 2021 17:19