Pakdemirli'den sütte sınıflandırmayla ilgili değerlendirme
|13 Mart 2021 20:05
|+Aa- Yazdır
Pakdemirli, Erzurum Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Canlı Hayvan Borsasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle yapılan süt ve süt ürünleri tesisinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yüksek kaliteli sütün fiyatlandırılma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Ulusal Süt Konseyiyle ortak çalışma yürütüldüğünü belirten Pakdemirli, daha iyi kalitedeki sütün daha yüksek fiyatlandırılması konusunda genel bir çalışmaları bulunduğunu dile getirdi.
Ulusal Süt Konseyinin açıklayacağı fiyat ne olursa olsun kaliteli ürünün piyasada bir şekilde ederini bulduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak sütü sınıflandırmamız doğru olur diye düşünüyorum. Her gıda ürününde kaliteyi önemsediğimiz gibi sütte de bunu önemsiyoruz. TKDK tarafından desteklenen bir tesisteyiz, civil peynir üretiliyor. Hemen arkamda lor kazanları var. Burada günlük 30 ton üretim yapılması söz konusu. Son derece modern ve hijyen bir tesis. Önemli olan buraya girecek ve çıkacak ürünlerin üst kalitede olmasını sağlamak."
İncelemelerinin ardından kentten ayrılan Pakdemirli'ye Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Belediye Başkanı Mehmet Sekmen eşlik etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İBB Meclisi'nde 'bedava süt' tartışması
13 Mart 2021 20:44
|Gaziantep Valiliğinden 'usulsüz ihale' iddiasına yalanlama
13 Mart 2021 20:02
|MHP'nin reklam filmi, sosyal medyada paylaşıldı
13 Mart 2021 19:55
|İBB'den personeline zorunlu LGBT eğitimi
13 Mart 2021 19:14
|Vaka sayısı 15 bini geçti
13 Mart 2021 19:07
|İçişleri'nden kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma
13 Mart 2021 18:26
|İstanbul Valisi: 65 yaş üstünde aşılama oranı yüzde 68
13 Mart 2021 18:17
|Gaziantep Valisi: Vaka sayılarımızda bir miktar artış var
13 Mart 2021 18:14
|Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı
13 Mart 2021 17:27
|Başkan Fatma Şahin'den Başkan Böcek'e nezaket ziyareti
13 Mart 2021 17:19