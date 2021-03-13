Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: Ev ziyareti yapmayın
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs (Kovid-19) mutasyonları sebebiyle ülke geneli vaka sayılarındaki artışa işaret ederek vatandaşlardan havaların ısınması sebebiyle rehavete kapılmamalarını ve ev ziyareti yapmamalarını istedi.
|13 Mart 2021 20:12
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