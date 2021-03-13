Kalp krizi geçiren DSP eski milletvekili yaşamını yitirdi
Manisa'nın eski milletvekillerinden İsmail Bozdağ (61) evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
|13 Mart 2021 20:27
|+Aa- Yazdır
TBMM 21. Dönem DSP'den Manisa Milletvekili seçilen İsmail Bozdağ, bugün saat 17.30 sıralarında Toygar Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Ailesinin 112 servisine haber vermesi üzerine özel bir hastaneye kaldırılan İsmail Bozdağ kurtarılamadı. Özel Sarıkız Hastanesi Acil Hekimi Dr. Bora Oflas, "Hastamız bize geldiğinde yaşamsal fonksiyonlarını kaybetmişti. Kalp masajı ve ilaçlı uygulamalarıyla hayata döndürme çalışmaları olumlu sonuç vermedi. Hastamızı kaybettik" dedi.
2 çocuk babası İsmail Bozdağ'ın cenazesi yarın saat 11.00'de ikamet ettiği mahalle mezarlığında toprağa verilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Akın ettiler
13 Mart 2021 20:55
|Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: Ev ziyareti yapmayın
13 Mart 2021 20:12
|Yolcunun sütyeninden 23 bin euro çıktı, polisler şaşkına döndü
13 Mart 2021 18:19
|Restoran ve Kafeler paket servise geri mi dönüyor?
13 Mart 2021 18:12
|Prof. Dr. Köksal: Acile giden hasta sayısı yüzde 50 azaldı
13 Mart 2021 17:22
|Kalp krizinden ölen korucu, 19 yıl sonra şehit sayıldı
13 Mart 2021 17:17
|Öümden dönen doktor hayalini gerçekleştirdi
13 Mart 2021 17:15
|Çorum'da öldürülen iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi
13 Mart 2021 16:17
|Emekli Orgeneral Halit Edip Başer'e toprağa verildi
13 Mart 2021 15:59
|'Koronavirüs savaşçısı' tedbirlere daha fazla uyulmasını istiyor
13 Mart 2021 15:42