Bursa'daki trafik kazasına yol açan tırın sürücüsü tutuklandı
|13 Mart 2021 21:08
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Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan sürücü F.E'nin Kestel Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
F.E. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen sürücü, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Barakfakih mevkisinde dün freni arızalanan F.E. yönetimindeki 18 AA J361 dorse plakalı tır, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım 3 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kaza kamerada
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