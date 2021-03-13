Galatasaray 2 maç sonra 3 puan aldı

ÜNİVERSİTEDEN, NİHAT HATİPOĞLU HAKKINDA ÇIKAN HABERLERE YALANLAMA Bugünkü Cumhuriyet Gazetesinde, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu hakkında, bir çok fakülte dekanlığını vekaleten yürüttüğü belirtilerek "Tek kişilik Dev kadro" haberi yapılmıştı. Yapılan açıklamada; üniversitede 8 fakülte bulunmasına rağmen sadece 3 profesörün görev yaptığı, kanunen dekanlıklara sadece profesörler arasından görevlendirme yapılabildiği, fakültelerin açılabilmesi ve senatoda temsil edilmesi için usulen 3 profesör arasından görevlendirme yapıldığı, fakültelere ilgili alanda Profesör ataması yapıldığında Dekanlık görevinin ilgili Profesöre devredileceği ve bu vekaleten görevlendirmelerden dolayı üniversitede görev yapan 3 profesöre de herhangi bir ek ücret ödenmediği vurgulandı.