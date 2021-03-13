AKINCI PT-2, Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı
|13 Mart 2021 21:12
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Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor. Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadeleri yer aldı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaştı.
Bayraktar, AKINCI PT-2'nin iniş kalkış ve uçuş görüntülerini içeren videoyu "Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... #AKINCI PT-2. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür... #MilliTeknolojiHamlesi" mesajı ile duyurdu.
Yeni bir sabah...Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 13, 2021
Yine bir test uçuşu...#AKINCI PT-2 🐳
O belki alıştı ama bizde
Heyecan
Adrenalin
Stres
hala ilk günkü gibi...
Kafamızın arkasında dönen şarkı😉
"Uçsan olmuyor, Uçmasan olmaz..." 🎶
Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/LFainYcCzv
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