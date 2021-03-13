İletişim Başkanı Altun: Yasakçı zihniyet iş başında
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İletişim Başkanlığı hakkında verdiği kanun teklifini eleştirerek "Yasakçı zihniyet iş başında" dedi.
|13 Mart 2021 21:39
|+Aa- Yazdır
İletişim Başkanı Altun, CHP'nin İletişim Başkanlığı ile ilgili TBMM'ye verdiği kanun teklifi hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yazık. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar. Devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın emrinde milletimize ve bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız" ifadelerini kaydetti.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Gaziantep'te 830 polisle uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
13 Mart 2021 23:14
|Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı
13 Mart 2021 22:39
|CHP'li başkan: Bakanımız aradı, 'Hakkınızı helal edin' dedi
13 Mart 2021 22:35
|Abdülhamid'in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu
13 Mart 2021 21:49
|CHP'nin tanıttığı 'fakir' kadın viskici çıktı
13 Mart 2021 21:18
|İBB Meclisi'nde 'bedava süt' tartışması
13 Mart 2021 20:44
|Pakdemirli'den sütte sınıflandırmayla ilgili değerlendirme
13 Mart 2021 20:05
|Gaziantep Valiliğinden 'usulsüz ihale' iddiasına yalanlama
13 Mart 2021 20:02
|MHP'nin reklam filmi, sosyal medyada paylaşıldı
13 Mart 2021 19:55
|İBB'den personeline zorunlu LGBT eğitimi
13 Mart 2021 19:14