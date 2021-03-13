Abdülhamid'in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu
|13 Mart 2021 21:49
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Beyrut'ta koronavirüse yakalanan Adra'nın tedavisi için Türkiye devreye girdi. Beyrut'ta tedavi gördüğü hastane değiştirilen Adra'nın sağlık durumu dakika dakika takip edildi. İyileşince Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan Adra, şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19'a yakalandıktan sonra Beyrut Amerikan Hastanesi'nde büyük çoğunluğu yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 14 Ağustos-19 Eylül 2020 tarihleri arasında tedavi gördüm. Bu süre zarfında göstermiş olduğunuz destekleriniz için minnettarım. Uzak diyarlarda olmamıza rağmen şahsınızla devletinizin alakasını burada hissetmek bizim için onur verici. Sürgünden sonra kalplerde yer edinmek şahsım adına kıvanç kaynağı. Başta aileniz olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a, Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'a, Konsolos Didem Büyükarslan'a ve Büyükelçi Sekreteri Joyce Haddad Hanımefendiye yakın ilgi ve destekleri için şükranlarımı sunarım. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, 'İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.' Mektubu kendi el yazımla yazmak istiyordum, hastaneden çıktığımda bir süre sağ elimi kullanamadım. Bu yüzden bu mektubu tehirli olarak yazıyorum. Biz, sizlerin muvaffakiyeti için dua ediyoruz. Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin. En derin saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Allah'a emanet olunuz."Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
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