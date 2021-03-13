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Koronavirüs renk haritası değişebilir! İl il uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın risk haritasını açıklaması üzerine renkler illere ayrılarak, her il için farklı kısıtlama kararları uygulanmaya başladı. Peki haritada renkler değişirse ne olacak? Türkiye'de 3. pik bekleniyor mu? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A haber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hasöksüz, "Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor" dedi.
 13 Mart 2021 21:55
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Koronavirüs renk haritası değişebilir! İl il uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın risk haritasını yayınlamasından bu yana birçok kişi renklerde değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Pazartesi Türkiye genelinde risk haritasında yeni tablo açıklanacak. Peki her geçen gün artan vaka sayılarının sebebi nedir? Türkiye'de 3. Pik yaşanır mı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, kapalı alanlarda mutasyonlu virüse karşı daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek A haber'e açıklamalarda bulundu.

"İNGİLTERE VARYANTININ YAYGINLIĞI VAKA ARTIŞINA NEDEN OLABİLİR"

Bilim Kurulu üyesi Mustafa Hasöksüz: "Üzülerek söylüyorum ki 15 bine yaklaşan günlük vaka biraz tedirgin ediyor. Acaba 3.piki yaşayabilir miyiz diye? Geçen hafta ülkemizdeki bölgesel harita üzerinde Doğu ve Güneydoğu'da düşük riskli olan bölgelerin yaygınlığı bir ümit vadediyordu. İngiltere varyantının yaygınlığı günlük vaka artışına ve haritadaki renklerin olumsuza doğru değişmesine neden olabilecek gibi gözüküyor" diyerek sözlerine devam etti.

"EN TEHLİKELİ KISIM KAPALI ALANLAR"

Hasöksüz: "Karadeniz'deki günlük vakaların çok yüksek olmasındaki etken o bölgede İngiltere tipi ki, bildiğiniz gibi diğer virüse oranla daha fazla olan yayılma özelliği olan virüs çoğalmaya başladı. Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlara da bakarsanız İngiltere varyantı oldukça yüksek sayıları gördü. Bu varyantın ikinci bir özelliği de var. Daha önce aile içerisinde bir kişi ailenin bir ya da iki kişiye bulaştırırken, yeni virüs 3-4 kişiye bulaştırır hale geldi. Parklarda ve sokaklardaki vatandaşlar çoğu maskeli olarak kurallara uyuyor. Fakat burada en tehlikeli kısım toplu taşımada, kafe ve restoranlarda vatandaşların kurallara uymaması durumunda bu bulaşmanın artması" diye konuştu.

"HER İLİN KENDİ ÖZGÜ BİR ÖZELLİĞİ VAR"

Mustafa Hasöksüz: "Önümüzdeki süreçte renklendirilmiş riskli haritalara baktığımız zaman mavilerin azalacağını, sarıların turuncu renge, turuncuların da kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde bazı iller kırmızıya dönecek durumda. Her ilin kendi özgü bir özelliği var. Gerek ilçe ve köylerindeki yaygınlık, ulaşım ve yaşam şekilleri, valilikler aracılığıyla o kentin özeline uygun kararlarda kısıtlıklar rahatlıkla değiştirilebiliyor. Bu da yerinde bir karar oluyor.

Kapalı alanlar daha riskli alanlar. Özellikle varyant virüslerin bulaşıcılığı özelliğini dikka te alarak vatandaşların kurallara daha sıkı uymalarını öneriyorum" dedi.

"NİSAN AYININ SONUNDA."

Bilim Kurulu üyesi Hasöksüz: "Avrupa'da bazı ülkelerin vaka sayıları günlük 60 bine kadar çıkan oldu. Biz gerekli tedbirler alarak sayıları tutmaya çalıştık. Bu rakamların tutulabilmesi için sadece tek yönlü önlemler yeterli gelmiyor. Aşılama takviminin hızlanması gerekiyor. Biz de olağanüstü başarıyla 10 milyonu geçen aşılama yaptık. Aşılama oldukça hızlı gidiyor. Bu da birkaç ay içerisinde, nisan ayının sonunda 25 milyon insanın aşılanmış olacağından dolayı, toplumdaki bağışıklığın artmasıyla nefes alacağız.

Virüsler, katlayarak çoğalıp yayılan bir özelliğe sahip. Bulaşması hızlı olan çok az sayıda virüste enfeksiyona yakalanabilen bu durumda, günlük vaka sayısını mutlaka düşürmemiz gerekiyor. Yoksa çok ciddi tedbirlerin alınması söz konusu olacaktır" diye belirtti.

İL İL UYARDI! KIRMIZIYA DÖNECEK GİBİ DURUYOR

Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor. İller bazında bize bunu gösteriyor. Kapalı alanları biraz riskli görüyorum. Varyantların yüksek düzeyde bulaşıcılık özelliği göz önüne alınarak vatandaşlarımızın biraz daha gayretli olmalarını rica edeceğim. Avrupa'da benzer bir olayı yaşıyorlar. Bu rakamların tutulabilmesi için tek yönlü önlemler yeterli gelmiyor. Aşılama takviminin hızlanması gerekiyor. Biz 10 milyonu geçen bir aşılama yaptık, önümüzdeki günlerde vatandaşlarımız biraz daha gayret etseler vaka sayılarını biraz daha aşağıya çekebileceğimizi düşünüyorum.
Memurlar.Net
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