1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazı sırasında belediye işçisinin üzerine otomobil düştü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi hayatını kaybetti.
 13 Mart 2021 21:59
+Aa- Yazdır
Kazı sırasında belediye işçisinin üzerine otomobil düştü

Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bariyer ve şerit çekerek çalışmaya başladı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GR 485 plakalı otomobil bu sırada bariyerleri aşıp çalışma yapılan kanaldaki bir işçinin üzerine düştü.

Sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği işçi Ahmet Baykan'ın (53) cesedi kanaldan çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ünlü sunucu'ya 6 buçuk milyon dolarlık miras tuzağı!
13 Mart 2021 20:00		 Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan kişi hemşire çıktı
13 Mart 2021 14:59
Şanlıurfa'da nefes borusuna elma parçası kaçan çocuk öldü
13 Mart 2021 14:58		 Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni yakalandı
13 Mart 2021 14:35
2 öğrenciyi öldüren zanlının eşi ve çocuğu güvenlik gerekçesiyle başka eve götürüldü
13 Mart 2021 13:22		 Külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştiren 11 şüpheli tutuklandı
13 Mart 2021 13:07
Sağlık çalışanı feci kazada hayatını kaybetti
13 Mart 2021 13:01		 Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
13 Mart 2021 13:00
4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım
13 Mart 2021 12:50		 Hatay'da çalıştığı kurumun akaryakıtını çalarken yakalanan güvenlik görevlisi tutuklandı
13 Mart 2021 12:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:14 - Gaziantep'te 830 polisle uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı22:56 - Belediye Başkanı'nın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü22:44 - İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı22:39 - Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı22:35 - CHP'li başkan: Bakanımız aradı, 'Hakkınızı helal edin' dedi22:29 - Kredi kartı uyarısı: Uyuşturucu bağımlılığına benziyor
21:59 - Kazı sırasında belediye işçisinin üzerine otomobil düştü21:55 - Koronavirüs renk haritası değişebilir! İl il uyardı21:52 - Tam 600 yıllık! Tarihi kiliseye 6 yıldır alıcı çıkmıyor21:49 - Abdülhamid'in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu21:39 - İletişim Başkanı Altun: Yasakçı zihniyet iş başında21:18 - CHP'nin tanıttığı 'fakir' kadın viskici çıktı
21:12 - AKINCI PT-2, Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı21:09 - Galatasaray 2 maç sonra 3 puan aldı21:08 - Bursa'daki trafik kazasına yol açan tırın sürücüsü tutuklandı20:55 - İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Akın ettiler20:49 - Müşteriye 'Salak' diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu
20:44 - İBB Meclisi'nde 'bedava süt' tartışması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı
Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi
Vaka sayısı 15 bini geçti
PTT'nin hizmetiyle araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor
Koronavirüs renk haritası değişebilir! İl il uyardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koma 2
zira 1
boğaz turu 2
masumlar apartmanı 1
adem elması 2
unutma beni 1
zehir zemberek 2
Kapı tokmağı 1
memurlar net forumdaki nickinle sözlükte yazar olmanın zararları 1
pcr testi 1
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam